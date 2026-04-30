Η Κομισιόν ζητά ταχεία υλοποίηση της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας

Την επιτάχυνση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ως στόχο τη διαθεσιμότητά της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η συγκεκριμένη σύσταση αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας για όλους τους χρήστες. Τα κράτη μέλη καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την τεχνολογία αυτή είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού Ταυτότητας, το οποίο αναπτύσσεται με βάση κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η νέα εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια χωρίς να αποκαλύπτουν την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή την ταυτότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει το τεχνικό προσχέδιο, μεταφέροντας στα κράτη μέλη την ευθύνη για την τελική παραγωγή και προσαρμογή του εργαλείου στους πολίτες τους. Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, επισήμανε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου όπου τα παιδιά θα είναι ασφαλή, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης των ενηλίκων.
Η προστασία ανηλίκων και το ψηφιακό πορτοφόλι
Η πρωτοβουλία εδράζεται στις κανονιστικές προβλέψεις της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η οποία υποχρεώνει τις πλατφόρμες να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας στους ανήλικους χρήστες. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία σχεδιάζουν ήδη την ενσωμάτωση του εργαλείου στα εθνικά τους πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας. Το γεγονός ότι το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα επιτρέπει σε προγραμματιστές αλλά και σε τρίτες χώρες να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην αρχική εγγραφή με διαβατήριο ή ταυτότητα, ωστόσο καμία προσωπική πληροφορία δεν διαμοιράζεται στις υπηρεσίες που ζητούν την επαλήθευση. Αυτό το μοντέλο αποτρέπει την ιχνηλάτηση των χρηστών, διαφοροποιώντας την ευρωπαϊκή προσέγγιση από αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων κρατών, όπου η μέθοδος ελέγχου επαφίεται συχνά στους ιδιώτες παρόχους. Η εφαρμογή επιδιώκει να προσφέρει μια ενιαία λύση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στις συναλλαγές και διασφαλίζοντας ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν θα έχουν πλέον δικαιολογίες για την καθυστέρηση λήψης μέτρων προστασίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και η διασφάλιση της ιδιωτικότητας
Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξασφαλίζοντας ευρεία προσβασιμότητα για το κοινό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος, επιτρέποντας στους πολίτες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Παράλληλα, η διατήρηση του απορρήτου παραμένει στον πυρήνα του σχεδιασμού, καθώς η εφαρμογή επιβεβαιώνει μόνο την εγκυρότητα της ηλικιακής απαίτησης χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη.