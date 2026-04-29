Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αποτελεσματική την εφαρμογή της Πράξης DMA

Την αποτελεσματικότητα της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές επιβεβαιώνει η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει ότι το νέο πλαίσιο ενισχύει τον ανταγωνισμό και προσφέρει περισσότερες επιλογές στους χρήστες. Στα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής της, η νομοθεσία DMA κρίνεται ως κατάλληλη για τον σκοπό της, έχοντας δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο στις ψηφιακές τους εμπειρίες και τις συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά.
Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα δεδομένα τους κατά την αλλαγή υπηρεσιών και συσκευών, ενώ παράλληλα μπορούν να επιλέγουν εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης και περιηγητές αντί των προεπιλεγμένων παρόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η νομοθεσία παρέχει ουσιαστικές επιλογές σχετικά με το αν οι «gatekeepers» θα επιτρέπεται να συνδυάζουν προσωπικά δεδομένα μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων προφίλ χρηστών.
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και προστασία των δεδομένων
Όπως αναφέρεται, πέρα από τα οφέλη για τους καταναλωτές, η Πράξη DMA συμβάλλει στο άνοιγμα των οικοσυστημάτων των μεγάλων παικτών της αγοράς, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Οι κατασκευαστές συνδεδεμένων συσκευών, όπως τα smartwatches, αποκτούν πλέον ενισχυμένη διαλειτουργικότητα με τα λειτουργικά συστήματα, ενώ η αγορά των εφαρμογών γίνεται πιο ανοικτή. Ήδη καταγράφεται η λειτουργία εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών σε διάφορα συστήματα, προσφέροντας στους προγραμματιστές νέους διαύλους προσέγγισης του κοινού.
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τους βασικούς τομείς εστίασης για το επόμενο διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές αγορές παραμένουν δίκαιες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει δράσεις για τη διαλειτουργικότητα με την AI και την κοινή χρήση δεδομένων αναζήτησης. Παράλληλα, σχετική μελέτη για τα κοινωνικά δίκτυα δείχνει περιορισμένη ζήτηση για διαλειτουργικότητα στα κοινωνικά δίκτυα στην παρούσα φάση, με την Επιτροπή να συνεχίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των υπηρεσιών.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κανονιστικό πλαίσιο παραμένει επίκαιρο και προσαρμοσμένο στο εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αν και υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις. Η ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας προβάλλει ως κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συνεχής αυστηρή εφαρμογή των κανόνων είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Πράξη DMA στις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες.