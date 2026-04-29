Η CBS αναλαμβάνει έργο για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, η Cosmos Business Systems ανέλαβε την ανανέωση του λογισμικού και και συστημάτων προστασίας δεδομένων (backup), καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και υποστήριξης, για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο ενίσχυσης των πληροφοριακών υποδομών του Οργανισμού, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του που σχετίζονται με την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας, βασισμένων σε διεθνή πρότυπα όπως NIST, CIS και CISA, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο προστασίας δεδομένων και κυβερνοασφάλειας του Οργανισμού

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ», ενισχύοντας την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των κρίσιμων συστημάτων.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ανάληψη του έργου για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ» επιβεβαιώνει την ισχυρή τεχνογνωσία μας στην υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας. Μέσα από σύγχρονες πλατφόρμες συνεργασίας, ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της λειτουργίας ενός οργανισμού με σημαντικό ρόλο για την ελληνική αγροτική οικονομία.»