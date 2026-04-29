Ο στρατηγικός ρόλος της EPSILON SINGULARLOGIC στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η EPSILON SINGULARLOGIC επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM), μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών προβολής, καινοτομίας και συνεργασιών με την αγορά.

Στο σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον των μεταφορών και της διανομής, η ανάγκη για ευελιξία, διαφάνεια και αποδοτικότητα καθιστά την τεχνολογία βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η EPSILON SINGULARLOGIC επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και υποστηρίζοντας τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Παράλληλα, η εταιρία υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο εξωστρέφειας, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικά συνέδρια, forums και εκδηλώσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η EPSILON SINGULARLOGIC συμμετείχε:

Ως συνδιοργανωτής στο 5th Logistics Conference in Northern Greece της PwC στη Θεσσαλονίκη (6 Μαρτίου 2026, The Met Hotel), όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Ως χορηγός στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (12-13 Δεκεμβρίου 2025 στο Porto Palace Θεσσαλονίκης), με ενεργή παρουσία σε πάνελ για τις τεχνολογίες αιχμής και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Logistics.

Στο 34ο Πολυσυνέδριο Money Show στη Θεσσαλονίκη (20–22 Μαρτίου 2026, Hyatt Regency), όπου με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχειρησιακή λειτουργία.

Στην ανοιχτή συνάντηση της κοινότητας Logisticians Peer Assist με θέμα «Smart Transportation Systems and Practices», σε συνεργασία με το Transportation Division του ILME, όπου παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του PYLON TMS της πλατφόρμας PYLON SCM Hybrid, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών.

Συμμετοχή στο Innovent Forum 2026

Επιπρόσθετα, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της EPSILON SINGULARLOGIC στο Innovent Forum 2026 στη Λάρισα, μια διοργάνωση αφιερωμένη στο μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρίας Πετράκης, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στον κλάδο. Παράλληλα, μέσα από panel discussion με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρίας και εκπροσώπων της αγοράς, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της τεχνολογίας στις μεταφορές, τα δίκτυα διανομής και τη βιωσιμότητα των οργανισμών, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοποίηση της καινοτομίας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για το σύνολο του οικοσυστήματος.

Μέσα από αυτές τις στοχευμένες ενέργειες, η EPSILON SINGULARLOGIC ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύοντας δυναμικά σε λύσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για συνεργάτες και πελάτες και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποδοτικού και βιώσιμου οικοσυστήματος logistics.

Ο Γιάννης Φιλίππου, General Manager, Integrator, EPSILON SINGULARLOGIC, δήλωσε σχετικά: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Στην EPSILON SINGULARLOGIC επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ευελιξία και την αποδοτικότητα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του SCM. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης για τους πελάτες μας, προσφέροντας εργαλεία, που μετατρέπουν τα δεδομένα σε ουσιαστική επιχειρηματική αξία. Μέσα από ισχυρές συνεργασίες και ενεργή παρουσία στον κλάδο, συμβάλλουμε δυναμικά στη διαμόρφωση ενός πιο έξυπνου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος logistics».