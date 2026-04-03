Έρευνα συνδέει τα κέντρα δεδομένων με σημαντική αύξηση θερμοκρασίας

Πρόσφατη επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του AI προκαλούν σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους σε μεγάλες αποστάσεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της γης έως και κατά 16 βαθμούς Φαρενάιτ (8,9 βαθμούς Κελσίου) στις γύρω περιοχές. Το φαινόμενο είναι τόσο έντονο που δημιουργεί ολόκληρες θερμικές νησίδες, επιβαρύνοντας το τοπικό περιβάλλον. Τα ευρήματα, τα οποία περιγράφονται σε μελέτη που αναμένει αξιολόγηση, προστίθενται στις ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τεράστιων αυτών υποδομών που καταναλώνουν ενέργεια αντίστοιχη με ολόκληρες πόλεις παγκοσμίως.
Η μελέτη επικεντρώθηκε σε περίπου 8.400 μονάδες τύπου hyperscalers, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες cloud και AI σε παγκόσμια κλίμακα. Η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων αυξήθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία, με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης να ωθεί τη ζήτηση σε νέα επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο κέντρο δεδομένων Hyperion της Meta, το οποίο κόστισε 27 δισεκατομμύρια δολάρια και διαθέτει υπολογιστική ισχύ πέντε γιγαβάτ. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας τέτοιας υποδομής απαιτείται η λειτουργία δέκα εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της περιβαλλοντικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Η άνοδος της θερμοκρασίας του εδάφους παγκοσμίως
Προκειμένου να απομονώσουν την επίδραση των κτιρίων από άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι ερευνητές εξέτασαν data centers σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Αναλύοντας δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων 20 ετών, εντόπισαν ένα σαφές πρότυπο θέρμανσης. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3,6 βαθμούς Φαρενάιτ (2 βαθμούς Κελσίου) μετά την έναρξη λειτουργίας μιας τέτοιας εγκατάστασης. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, η άνοδος έφτασε τους 16 βαθμούς Φαρενάιτ (8,9 βαθμούς Κελσίου), επηρεάζοντας το έδαφος και όχι μόνο τον αέρα. Η έρευνα δείχνει ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι τοπικές αλλά εκτεταμένες, καθώς η θερμότητα εξαπλώνεται σε σημαντική απόσταση από το σημείο προέλευσης.
Οι αυξήσεις της θερμοκρασίας έγιναν αισθητές σε απόσταση έως και 6,2 μιλίων από τις εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας συνολικά περισσότερους από 340 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η τάση αυτή παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, από το Bajio του Μεξικού έως την Αραγονία της Ισπανίας, η οποία αποτελεί νέο κόμβο για hyperscalers. Ο Andrea Marinoni, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και επικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι αυτές οι υποδομές θα μπορούσαν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας την ευημερία των πολιτών και την τοπική οικονομία μέσω της περιβαλλοντικής αλλοίωσης.
Επιστημονικές αμφιβολίες για την ακρίβεια των ευρημάτων
Ορισμένοι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στα ευρήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Ο Ralph Hintemann, ερευνητής στο Borderstep Institute, χαρακτήρισε τα νούμερα ενδιαφέροντα αλλά εξαιρετικά υψηλά. Παράλληλα, ο μηχανισμός πίσω από τη θέρμανση δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητός από την επιστημονική κοινότητα. Ο Chris Preist από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ δήλωσε στο New Scientist ότι απαιτείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν η θερμότητα προέρχεται από τους υπολογισμούς των servers ή από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από τα ίδια τα κτίρια, φαινόμενο γνωστό ως αστική θερμική νησίδα.
Οι αντιδράσεις από άλλους αναλυτές υπήρξαν πιο έντονες, με ορισμένους να αμφισβητούν την εγκυρότητα της μελέτης. Ο συγγραφέας Andy Masley υποστήριξε ότι η έρευνα είναι λανθασμένη, ισχυριζόμενος ότι η θέρμανση που καταγράφεται από τους δορυφόρους οφείλεται αποκλειστικά στην αντανάκλαση του φωτός στα κτίρια και όχι στη λειτουργία του AI. Η κριτική του Masley βασίστηκε εν μέρει σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέσω του μοντέλου Claude, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την αντικειμενικότητα της ένστασης. Παρά τις διαφωνίες, η συζήτηση αναδεικνύει την ανάγκη για ακριβέστερη μέτρηση του αποτυπώματος των ψηφιακών υποδομών.
Οι εκπομπές ενέργειας παραμένουν η κύρια απειλή
Ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια της τοπικής θέρμανσης, οι ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία και την ψύξη των servers αποτελεί το κύριο ζήτημα για την κλιματική αλλαγή. Ο Ralph Hintemann τόνισε στο CNN ότι οι εκπομπές ρύπων που παράγονται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα data centers παραμένουν η πιο ανησυχητική πτυχή. Η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις στον τομέα του cloud γίνεται επιτακτική, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς προηγούμενο σε όλο τον κόσμο.
Η βιομηχανία τεχνολογίας καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη. Ενώ οι επενδύσεις σε AI και startups συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, η πίεση για διαφάνεια σχετικά με την κατανάλωση πόρων εντείνεται. Η δημιουργία θερμικών νησίδων αποτελεί μια νέα παράμετρο που ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο χωροθέτησης και κατασκευής των μελλοντικών κέντρων δεδομένων. Η επιστημονική κοινότητα αναμένει την τελική αξιολόγηση της μελέτης για να καθορίσει το μέγεθος της παρέμβασης που απαιτείται ώστε να περιοριστεί η θερμική επιβάρυνση του πλανήτη από την ψηφιακή οικονομία.