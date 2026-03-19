ΕΠΑΦΟΣ: helpdesk διαδραστικών συστημάτων, εξοπλισμού ρομποτικής και STEM στα δημόσια σχολεία

Ο ΕΠΑΦΟΣ, εταιρεία του Ομίλου Quest, αναλαμβάνει και επανεκκινεί την παροχή Υπηρεσιών Helpdesk για τη Β’ Φάση Υποστήριξης των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού ρομποτικής και STEM στα Δημόσια Σχολεία, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την Α’ Φάση του Έργου.

Ως ανάδοχος του νέου έργου, ο ΕΠΑΦΟΣ αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία ενός πλήρως στελεχωμένου και εξειδικευμένου Helpdesk, το οποίο παρέχει τηλεφωνική, διαδικτυακή και ηλεκτρονική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση για θέματα λογισμικού, υλικού και διαλειτουργικότητας, παροχή υποστηρικτικού υλικού, όπως συχνές ερωτήσεις (FAQ), εγχειρίδια και οδηγούς επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων εξοικείωσης, που ενισχύουν την αποτελεσματική και παιδαγωγική αξιοποίηση του εξοπλισμού.

Η υλοποίηση της Β’ Φάσης Υποστήριξης συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη, στη βελτίωση της καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών, στη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού και στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Ο ΕΠΑΦΟΣ, με μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη σταθερή υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΑΦΟΥ, Χρήστος Χαλδαιόπουλος, σημείωσε: «Η επανεκκίνηση των υπηρεσιών Helpdesk αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της καθημερινής εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αξιοποιεί τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, με άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική υποστήριξη. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συστηματική ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής εκπαίδευσης».

Το Helpdesk βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία και στη διάθεση όλων των σχολικών μονάδων, ενώ ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Η επίσημη επανέναρξη της λειτουργίας του Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης SUB.3: «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» (Κωδ. Έργου 2021ΤΑ04700002 – Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5149224). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, με Αναθέτουσα Αρχή την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.