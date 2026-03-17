Space Hellas: πιστοποίηση Managed Security Services ως Cisco Powered Services

Η Space Hellas, κορυφαίος Digital Integrator και value-added Service Provider, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι πιστοποίησε ως Cisco Powered Services τις υπηρεσίες Managed Firewall Service και Cloud Managed Security Service.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες της Space Hellas πληρούν τα αυστηρά τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα του κατασκευαστή, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα, απόδοση, ασφάλεια και βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης και υποστήριξης.

Οι πιστοποιημένες πλέον υπηρεσίες Managed Firewall Service και Cloud Managed Security Service, σε συνδυασμό με τις προηγμένες υπηρεσίες του Security Operations Center (SOC) της εταιρείας, ενισχύουν σημαντικά το Cybersecurity portfolio της Space Hellas, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης, ανίχνευσης και απόκρισης σε κυβερνοαπειλές.

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς πιστοποίησης, η Space Hellas αναβαθμίζεται στο επίπεδο Intermediate του Managed Services Practice Maturity (Premier Provider – προηγούμενη ονομασία), διευρύνοντας περαιτέρω τη στρατηγική της συνεργασία με τη Cisco. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στον ρόλο της εταιρείας ως Integrator, ενισχύοντας τη θέση της στο οικοσύστημα συνεργατών της Cisco και επιβεβαιώνοντας τη βαθιά τεχνογνωσία και επιχειρησιακή της ωριμότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η νέα αυτή διάκριση αποτυπώνει τη διαρκή επένδυση της Space Hellas σε τεχνολογική εξειδίκευση, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που υποστηρίζουν με ασφάλεια και αξιοπιστία τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σύγχρονων οργανισμών.