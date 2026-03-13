Δαίδαλος: μετατίθεται για τον Ιούνιο 2026 η ολοκλήρωση του ελληνικού υπερυπολογιστή

Μετάθεση περίπου τριών μηνών στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» αποφάσισε η ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας), τεχνολογικός φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω καθυστέρησης στην ετοιμότητα των υποδομών του κέντρου δεδομένων που θα φιλοξενήσει το σύστημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.»

Ο «Δαίδαλος», ο νέος ελληνικός υπερυπολογιστής υψηλών επιδόσεων που υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EuroHPC, κατασκευάζεται από τη Hewlett Packard Hellas βάσει της σύμβασης που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2025. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος, καθώς και του συνοδευτικού αποθηκευτικού εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, η υλοποίηση του έργου είχε διάρκεια 12 μηνών, με στόχο την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος έως τα τέλη Μαρτίου 2026. Ειδικότερα, η φάση εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 11 Μαρτίου 2026, ενώ η πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα διαρκούσε από τις 11 έως τις 26 Μαρτίου 2026, ημερομηνία που αποτελούσε και το ορόσημο ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Ωστόσο, με προχθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ εγκρίθηκε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα η εγκατάσταση του εξοπλισμού να μετατεθεί έως τις 15 Ιουνίου 2026 και η πιλοτική λειτουργία να πραγματοποιηθεί το διάστημα 16 έως 30 Ιουνίου 2026. Κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αυξάνεται από 12 μήνες σε περίπου 15 μήνες και πέντε ημέρες, μεταφέροντας την ολοκλήρωση του έργου από τον Μάρτιο στο τέλος Ιουνίου 2026.

Η παράταση δεν σχετίζεται με την προμήθεια του εξοπλισμού από τον ανάδοχο, αλλά με την ετοιμότητα των υποδομών του νέου κέντρου δεδομένων στο οποίο θα εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του συστήματος εξαρτάται από την πρόοδο άλλης σύμβασης που αφορά τη διαμόρφωση του κτιρίου και την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του data center.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, για να προχωρήσει η εγκατάσταση του «Δαίδαλου» πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου που θα φιλοξενήσει τον υπερυπολογιστή, καθώς και η εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών, όπως τα συστήματα ηλεκτροδότησης, ψύξης και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Χωρίς την ολοκλήρωση των υποδομών αυτών δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος παράδοσης του εξοπλισμού, οδηγώντας στην παράταση της σύμβασης.