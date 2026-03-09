RDC Informatics: web εφαρμογή Wolt S1 Connector για αυτοματοποίηση εισαγωγής παραγγελιών στο SOFT1 ERP

Η RDC Informatics ανακοινώνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Web εφαρμογής Wolt S1 Connector, σε συνεργασία με τη Wolt, ενισχύοντας περαιτέρω τον ηγετικό της ρόλο στην καινοτομία γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή Wolt S1 Connector, που αναπτύχθηκε από την RDC Informatics, επιτρέπει τη διασύνδεση των συστημάτων παραγγελιοληψίας της Wolt με το SOFT1 ERP της ENTERSOFTONE, αυτοματοποιώντας πλήρως τη διαδικασία εισαγωγής/καταχώρησης των παραγγελιών στο εμπορικολογιστικό σύστημα των συνεργατών της Wolt. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη χειροκίνητων ενεργειών, μειώνονται τα λάθη και επιταχύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αυτοματοποιημένη διαχείριση παραγγελιών & ενημέρωση Wolt από το ERP

Μέσω του Wolt S1 Connector, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Wolt αποκτούν πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εισαγωγής παραγγελιών από τη Wolt απευθείας στο SOFT1 ERP, εξαλείφοντας χειροκίνητες καταχωρήσεις και μειώνοντας σημαντικά τα λάθη. Παράλληλα, η λύση υποστηρίζει την ενημέρωση της Wolt με κρίσιμα εμπορικά δεδομένα απευθείας από το SOFT1 ERP, όπως τιμές και διαθέσιμες ποσότητες (αποθέματα), ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη Wolt να είναι συνεχώς ευθυγραμμισμένες με τα δεδομένα του ERP. Έτσι, η επιχείρηση διαχειρίζεται κεντρικά παραγγελίες και εμπορικά δεδομένα μέσα από το ERP, βελτιώνοντας την ταχύτητα εκτέλεσης και τη συνολική επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Άμεσα διαθέσιμη

Η εφαρμογή Wolt S1 Connector είναι ήδη διαθέσιμη, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι πρώτες εγκαταστάσεις σε συνεργάτες της Wolt, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή της ωριμότητα και την αξία που δημιουργεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της RDC Informatics Α.Ε., κ. Διονύσης Κουτσαντώνης, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του Wolt S1 Connector αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην αποστολή μας να προσφέρουμε λύσεις που μετατρέπουν την τεχνολογία σε μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία. Η εμπιστοσύνη της Wolt στη RDC Informatics για την υλοποίηση της διασύνδεσης επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία των ομάδων μας και τη δέσμευσή μας σε έργα υψηλών απαιτήσεων, που απλοποιούν διαδικασίες και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.»