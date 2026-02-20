Περιβαλλοντική έγκριση για το data center Olive στα Σπάτα με ενστάσεις σε τοπικό επίπεδο

Η επένδυση για την ανάπτυξη του data center Olive στα Σπάτα, συνολικού προϋπολογισμού 770 εκατ. ευρώ, εισέρχεται στην επόμενη φάση της, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο υλοποιείται από τις Dromeus Capital και Apto (Pimco) και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις του είδους της στην Αττική.

Σύμφωνα με τους επενδυτές, έχει ήδη εκδοθεί η προέγκριση οικοδομικής άδειας για την πρώτη φάση του έργου, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης το 2028.

Ωστόσο, η εξέλιξη του έργου συνοδεύεται από ενστάσεις σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των επενδυτών. Αντιδράσεις έχουν εκφραστεί από κατοίκους του οικισμού Χριστούπολη, καθώς και από το αμερικανικό κολλέγιο Pierce, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ακίνητο που σχεδιάζεται να ανεγερθεί το κέντρο δεδομένων, συνολικής ισχύος 80 MW.

Κεντρικό ζήτημα των ενστάσεων αποτελεί ο θόρυβος. Οι κάτοικοι ζητούν την αυστηρή εφαρμογή ορίου 50 dB περιμετρικά της εγκατάστασης, θέση που, όπως αναφέρουν, έχει τεθεί και από την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Σπάτων καθώς και από την Περιφέρεια Αττικής. Την ανησυχία εντείνει το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί ακόμη δύο επενδύσεις data centers, της Microsoft και της κοινοπραξίας ΔΕΗ – DAMAC – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που, σύμφωνα με τους κατοίκους, αυξάνει σωρευτικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η τελική έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης του Olive δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 20 Ιανουαρίου 2026, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο όριο των 50 dB, στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή κατοίκων της Χριστούπολης κατέθεσε προσφυγή στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ προετοιμάζει και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που λήγει στις 19 Μαρτίου.

Η προσφυγή στο ΣτΕ αναμένεται να συνοδευτεί και από αίτημα ασφαλιστικών μέτρων, με στόχο την αναστολή της υλοποίησης του έργου έως την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης. Παράλληλα, κάτοικοι των Σπάτων έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης που επιτρέπει τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων data centers χωρίς πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μονάδες κάτω των 20 MW, όπως αυτή της ΔΕΗ – DAMAC, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει συνεκτιμηθεί η συνολική επίδραση των έργων στην περιοχή.

Από την πλευρά τους, οι επενδυτές υπογραμμίζουν ότι στο Olive εφαρμόζεται πολυεπίπεδη στρατηγική περιορισμού του ηχητικού αποτυπώματος. Όπως αναφέρουν, προβλέπεται η εγκατάσταση ηχοπετάσματος ύψους 4 μέτρων και πάχους 80 χιλιοστών στην οροφή, που θα περιβάλλει τον εξοπλισμό ψύξης, καθώς και η χρήση ειδικών ακουστικών περιβλημάτων τόσο για τις μονάδες ψύξης όσο και για τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, επιτυγχάνοντας μείωση θορύβου έως και 10 dB(A).

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η νέα συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των επενδυτών και της επιτροπής κατοίκων της Χριστούπολης, από την οποία θα κριθεί εάν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη δικαστική εμπλοκή.

Το data center Olive θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 62.700 τ.μ., σε δύο όμορα οικόπεδα, και θα περιλαμβάνει δύο κτίρια με συνολικό υπολογιστικό φορτίο 46 MW, ενώ η μέγιστη απαίτηση ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο θα φτάνει τα 80 MW. Η δεύτερη φάση του έργου τοποθετείται χρονικά μετά το 2030.