Η Cosmos Business Systems ενισχύει τις υπολογιστικές υποδομές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η Cosmos Business Systems συμμετέχει στην αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγικό πλάνο έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» το οποίο εντάσσεται στην πρόσκληση SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Tο έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύγχρονων εξυπηρετητών (servers) και παρελκόμενου εξοπλισμού σε Σχολές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή αξιοποίησή τους, διασφαλίζοντας υψηλή αξιοπιστία και επιχειρησιακή απόδοση των υποδομών.

Οι νέοι servers ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ υψηλής απόδοσης, αυξημένη ταχύτητα και ενισχυμένη ασφάλεια πληροφοριών. Παράλληλα, υποστηρίζουν προηγμένες εφαρμογές και ερευνητικά προγράμματα σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, νανοτεχνολογία και μηχανικές προσομοιώσεις. Οι υποδομές συμβάλλουν επίσης στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας στους φοιτητές και ερευνητές ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας.

Ο κ. Αλέξανδρος Κούρτης, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών των πανεπιστημίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη έρευνας αιχμής και την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Στην Cosmos Business Systems σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αξιόπιστες και επεκτάσιμες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης.»

Με την αναβάθμιση αυτή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενδυναμώνει την ερευνητική του αριστεία και τις δυνατότητες των φοιτητών και των επιστημόνων του, προάγοντας την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ιδρύματος.