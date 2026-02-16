Δεκαπέντε τεχνολογικοί κολοσσοί ιδρύουν τη Συμμαχία Τεχνολογικής Εμπιστοσύνης

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, δεκαπέντε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας από την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική ανακοίνωσαν την Παρασκευή την ίδρυση της Συμμαχίας Τεχνολογικής Εμπιστοσύνης (Trusted Tech Alliance – TTA). Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από παρόχους που δεσμεύονται να συνεργαστούν διασυνοριακά, βασιζόμενοι σε ένα κοινό σύνολο αρχών για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης τεχνολογικής στοίβας. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της συμμαχίας εκτείνεται από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές νέφους (cloud) έως τους ημιαγωγούς, το λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες περιλαμβάνουν τους οργανισμούς Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab και SAP. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές της συμμαχίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές θα τηρούν δεσμεύσεις διαφάνειας και προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση. Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στον πρωτοφανή ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών και στο ολοένα και πιο πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον, όπου κράτη και πελάτες αναζητούν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η ίδρυση της Συμμαχίας Τεχνολογικής Εμπιστοσύνης
Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο έντονου σκεπτικισμού σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Όπως αναφέρει το Reuters, η ίδρυση της TTA αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια παγκόσμιων κολοσσών να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την αποθήκευση δεδομένων. Η τάση αυτή εντείνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν μια πιο απομονωτική πολιτική, ωθώντας την Ευρώπη και την Ασία να επικεντρωθούν στην έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας για να μειώσουν την εξάρτησή τους από ξένους προμηθευτές.
Τα μέλη της συμμαχίας δεσμεύονται να ακολουθούν πέντε θεμελιώδεις αρχές, ξεκινώντας από τη διαφανή εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική δεοντολογία. Οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν διαφανείς χρηματοοικονομικές πρακτικές και να υπόκεινται σε δημόσιο ή ρυθμιστικό έλεγχο, διασφαλίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Επιπλέον, η επιχειρησιακή διαφάνεια απαιτεί τη χρήση βέλτιστων πρακτικών στη συντήρηση, τις ενημερώσεις και την αποκατάσταση τρωτών σημείων, ενώ τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο.
Η τρίτη αρχή αφορά την ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα, όπου οι εταιρείες πρέπει να επιδεικνύουν πλήρη εποπτεία και να χρησιμοποιούν συμβατικά δεσμευτικές διασφαλίσεις με τους προμηθευτές τους. Παράλληλα, η συμμαχία προωθεί ένα ανοικτό και ανθεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα που επιτρέπει τη διασυνοριακή καινοτομία και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του κράτους δικαίου, με τις εταιρείες να εδρεύουν σε χώρες που διαθέτουν αποδεδειγμένο ιστορικό προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ανεξάρτητης ρυθμιστικής εποπτείας.
Διεθνής συνεργασία για ένα ανοιχτό οικοσύστημα
Ο Justin Hotard της Nokia επισήμανε ότι οι υποδομές ζωτικής σημασίας πρέπει να είναι ασφαλείς και διαλειτουργικές εκ σχεδιασμού, ειδικά καθώς η νοημοσύνη κλιμακώνεται παγκοσμίως. Ο Josh Payne της Nscale συμπλήρωσε ότι οι πελάτες πρέπει να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην τοποθεσία αποθήκευσης και διακυβέρνησης των δεδομένων τους. Η υποδομή της Nscale έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με αυστηρή διαφάνεια, ενισχύοντας την κυριαρχία των χρηστών πάνω στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Jun Sawada της ιαπωνικής NTT δήλωσε ότι ο ποικίλος διάλογος είναι απαραίτητος για την κοινωνική αποδοχή της τεχνολογίας, ενώ ο Atsuyoshi Koike της Rapidus Corporation τόνισε τη δέσμευση για ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο Micael Johansson της Saab ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία για ένα πιο ανταγωνιστικό ψηφιακό μέλλον, ενώ ο Dominik Asam της SAP υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη και η κυριαρχία είναι πλέον αλληλένδετες έννοιες που απαιτούν συνεχή προσπάθεια και ανοικτά οικοσυστήματα.
Ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι πολλές κυβερνήσεις αισθάνονται πίεση να δημιουργήσουν ισχυρότερα τεχνολογικά σύνορα. Ο Smith σημείωσε ότι οι εταιρείες συνεργάζονται για να θέσουν ένα υψηλό πρότυπο που θα ορίζει με σαφήνεια την έννοια της εμπιστοσύνης, λειτουργώντας ως αντίβαρο στην τάση απόκλισης των κρατών σε τεχνολογικά ζητήματα. Η επιτυχία της συμμαχίας θα κριθεί από την ικανότητά της να διατηρήσει την παγκόσμια διασυνδεσιμότητα απέναντι στις εθνικές περιχαρακώσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ericsson, Börje Ekholm, επισήμανε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη από μόνη της στον ψηφιακό τομέα. Ο Ekholm προειδοποίησε ότι ο όρος «κυριαρχία» μπορεί συχνά να μετατραπεί σε εμπορικό εμπόδιο, ενώ τόνισε ότι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της συνεργασίας. Οι συζητήσεις για τη δημιουργία της συμμαχίας ξεκίνησαν στα μέσα του προηγούμενου έτους, με στόχο την καθιέρωση επαληθεύσιμων πρακτικών εμπιστοσύνης σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα και τις υποδομές ζωτικής σημασίας.
Ο David Zapolsky, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της Amazon, υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ ομοτίμων είναι απαραίτητη για την προώθηση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η Sarah Heck από την Anthropic πρόσθεσε ότι καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο ισχυρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να διασφαλίσουν τη διαφανή ανάπτυξή τους. Η συμμετοχή της Anthropic στοχεύει στην ενίσχυση της αμερικανικής ηγεσίας στην AI, προωθώντας ταυτόχρονα κοινές αρχές ασφάλειαςμε διεθνείς εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες.
Ο Strive Masiyiwa της Cassava Technologies δήλωσε ότι η υπεύθυνη ηγεσία θα διασφαλίσει ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να επιτρέπει την ανθρώπινη πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Ο Marcus Jadotte της Google Cloud σημείωσε ότι η εταιρεία στοχεύει στην προάσπιση της επιλογής του πελάτη και στην παροχή λύσεων που πληρούν αυστηρά περιφερειακά πρότυπα κυριαρχίας. Η Google Cloud ήδη εφαρμόζει τεχνικούς ελέγχους και τοπικές συνεργασίες για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εδαφικής ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών της.
Από την πλευρά του Hanwha Group, ο Dong Kwan Kim ανέφερε ότι τα έμπιστα οικοσυστήματα είναι το κλειδί για την ασφάλεια των κοινωνιών και την ενίσχυση της μελλοντικής ανθεκτικότητας. Ο Kiran Thomas, διευθύνων σύμβουλος της ινδικής Jio Platforms, τόνισε ότι η διαφανή τεχνολογία είναι απαραίτητη για την ξεκλείδωμα της συμπεριληπτικής ψηφιακής ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Η Jio Platforms στοχεύει στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης στα συστήματα συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς μέσω της συνεργασία με διεθνείς εταίρους.