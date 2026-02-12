Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων: χθες, σήμερα, αύριο

Εκδήλωση παρουσίασης και ανταλλαγής απόψεων για την επόμενη μέρα της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι φορέων που έχουν συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην ανάπτυξή της.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, καθώς και ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ & Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Στέφανος Κόλλιας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος & Eπίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Κατσιάνης, καθώς και η Επικεφαλής Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΔΥΤΕ, Ευγενία Λόκανα. Στη συνέχεια, στελέχη της Διεύθυνσης παρουσίασαν την πορεία, την εξέλιξη και τις μελλοντικές προοπτικές της Ακαδημίας ακολουθούμενες από ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ) αναπτύσσεται και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στοχεύει να αποτελέσει το Εθνικό Εγχείρημα της Χώρας για την Ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων των πολιτών.

Η Ακαδημία προσφέρει στους πολίτες δωρεάν μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης και αναπτύσσει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενδυνάμωση ψηφιακά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από ένα σύγχρονο οικοσύστημα τεχνολογικής υποδομής με την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σήμερα, στην ΕΑΨΙ φιλοξενούνται περισσότερα από 311 online μαθήματα, από 39 παρόχους, τα οποία είναι οργανωμένα σε 35 ξεχωριστές θεματικές ενότητες και καλύπτουν ενδεικτικά κατηγορίες όπως: Επικοινωνία και συνεργασία, Διαδίκτυο, Εργαλεία καθημερινής χρήσης, Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, Επιστήμη υπολογιστών, Τεχνολογίες αιχμής, Ψηφιακός μετασχηματισμός.

Οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δωρεάν μαθήματα εδώ: https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

Στόχος της Ακαδημίας είναι, μέσα από τη συνεχή αναβάθμισή της, να ικανοποιεί τις διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, σε μια εποχή που οι τεχνολογίες αποτελούν απαραίτητο μέσο σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς, καθιστώντας τους επαρκείς επαγγελματικά και ψηφιακά καταρτισμένους, ανεξαρτήτου ηλικίας και επιπέδου ψηφιακών ικανοτήτων.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου συνεργειών μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής

μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής υιοθέτηση ενός πλαισίου αναφοράς βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων,

ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δράσεων με κοινό στόχο την εξατομικευμένη, στοχευμένη και διαρκή on line εκπαίδευση.