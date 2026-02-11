RDC Informatics: έργο ψηφιακού μετασχηματισμού λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Η RDC Informatics ανακοινώνει την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου ολικού ψηφιακού μετασχηματισμού του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ). Με το έργο αυτό, ο Σύλλογος περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των μελών του και ενισχύοντας τη διοικητική του αποτελεσματικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΠ δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας, με επίκεντρο το μέλος, τη διαφάνεια, την ταχύτητα στη διεκπεραίωση διαδικασιών και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Στο πλαίσιο του έργου, η RDC Informatics υλοποίησε τρία εμβληματικά και πλήρως διασυνδεδεμένα ψηφιακά έργα:

Νέος δικτυακός τόπος

Ο νέος ιστότοπος του ΟΣΠ, www.osp.gr, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο ενημέρωσης και επικοινωνίας του Συλλόγου. Με σύγχρονο σχεδιασμό, φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και βελτιωμένη πλοήγηση, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ανακοινώσεις, θεσμικές πληροφορίες, δράσεις και υπηρεσίες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διαφάνεια του Συλλόγου.

Νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μελών

Η καρδιά του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μελών (https://portal.osp.gr/), το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των μελών και των στελεχών του ΟΣΠ.

Μέσα από το σύστημα, τα μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

να έχουν πλήρη εικόνα του προσωπικού τους προφίλ και να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους,

να προβάλλουν τον ψηφιακό φάκελο αδειοδότησης του οδοντιατρείου τους,

να υποβάλλουν αιτήματα, ερωτήματα, παράπονα ή καταγγελίες με οργανωμένο και διαφανή τρόπο,

να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές συνδρομών και άλλων υποχρεώσεων,

να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής ή άλλες διοικητικές πράξεις ψηφιακά,

να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Για τα στελέχη του Συλλόγου, το σύστημα παρέχει ισχυρά εργαλεία διαχείρισης, παρακολούθησης, στατιστικής ανάλυσης και εξυπηρέτησης, βελτιώνοντας σημαντικά την ταχύτητα και την ποιότητα της διοικητικής λειτουργίας.

Καινοτόμο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε επίσης ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης (https://webinars.osp.gr), μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής μάθησης. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια, ασύγχρονη παρακολούθηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και μελλοντική αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων.

Τα οφέλη του έργου για τον ΟΣΠ και τα μέλη του είναι άμεσα και μετρήσιμα: απλούστευση διαδικασιών, εξοικονόμηση χρόνου, μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα των στελεχών της RDC Informatics σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, υψηλών απαιτήσεων.