DOTSOFT: ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Παξών με έξυπνες υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες

Ο Δήμος Παξών προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Παξών σε Έξυπνη Πόλη», ένα ολοκληρωμένο έργο εκσυγχρονισμού των δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη DOTSOFT Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της ψηφιακής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο βασικών λειτουργικών ενοτήτων:

Α. Έξυπνος φωτισμός οδών και πλατειών του Δήμου Παξών

Στο πλαίσιο του έργου θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνου ελέγχου του δημοτικού οδοφωτισμού, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 250 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, εξοπλισμένων με αισθητήρες και δυνατότητες τηλεδιαχείρισης.

Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά, παρέχοντας δυνατότητες:

απομακρυσμένης έναυσης και τερματισμού λειτουργίας,

ρύθμισης και μεταβολής του επιπέδου φωτισμού,

συνεχούς επίβλεψης της κατάστασης και της λειτουργίας των φωτιστικών,

άμεσου εντοπισμού βλαβών και δυσλειτουργιών.

Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από κεντρικό λογισμικό τηλεπαρακολούθησης και μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φωτιστικών υποδομών του Δήμου.

Β. Ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης υποδομών και λειτουργιών του Δήμου

Παράλληλα, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα έξυπνης διαχείρισης των δραστηριοτήτων του Δήμου Παξών, το οποίο στοχεύει:

στον εκσυγχρονισμό των δημοτικών δομών,

στην ψηφιοποίηση και οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών,

στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κρίσιμων δεδομένων.

Το σύστημα περιλαμβάνει ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης πόρων και υποδομών, εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), κεντρική πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές δικτύου για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους.

Μέσω των παραπάνω, ο Δήμος ενισχύει την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως η διαχείριση φυσικών πόρων, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η βελτιωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, ώστε οι ψηφιακές λύσεις να υιοθετηθούν αποτελεσματικά και να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Παξών αποκτά ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα έξυπνης πόλης, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα του Δήμου και δημιουργεί σταθερές βάσεις για το μέλλον.