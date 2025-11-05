nvisionist και Nova ICT συνεργάζονται για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΑΑΔΕ

Η Ένωση Εταιρειών “Nova ICT – nvisionist” επιλέχθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες για την υλοποίηση του έργου-ορόσημο της ψηφιοποίησης του αρχείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξίας €39,8 εκατομμυρίων, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Δημοσίου, που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης στη νέα ψηφιακή εποχή, με έμφαση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η nvisionist, με τη συμμετοχή της σε αυτό το κομβικής σημασίας έργο, θέτει την καινοτομία, τη διεθνή της τεχνογνωσία και τις πρωτοποριακές της λύσεις στην υπηρεσία του Δημοσίου τομέα, στηρίζει έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, σε ένα έργο-σταθμό για την Ελληνική Πολιτεία, το οποίο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση μέρους του φυσικού (έγχαρτου) αρχείου της ΑΑΔΕ, την υλοποίηση ενός Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου που θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης ψηφιακών εγγράφων από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καθώς επίσης και τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στην ΑΑΔΕ.

Στόχοι του έργου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας, είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, η εξοικονόμηση κόστους για το κράτος, η διαφάνεια και η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στα αρχεία, της αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, ταυτόχρονα από διαφορετικούς υπαλλήλους και χωρίς χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Για τις ανάγκες του έργου, θα ψηφιοποιηθούν και θα γίνουν μέρος του Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου περίπου 182.000.000 σελίδες, από το αρχείο Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. Αττικής, Θεσσαλονίκης, και Λοιπής Ελλάδας, το αρχείο Μητρώου Πλοίων της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και το αρχείου του ενεργού προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το σύνολο των σελίδων αρχείου, το 15% από αυτές (27.300.000) θα τεκμηριωθούν, εξάγοντας μεταδεδομένα.

Ο Aντιπρόεδρος της nvisionist, κ. Βασίλης Ορφανός, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που, μαζί με τη Nova ICT, αναλαμβάνουμε ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην ψηφιακή πραγματικότητα που της αξίζει, αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του κράτους. Με τη βαθιά τεχνογνωσία μας στις τεχνολογίες AI, Machine Learning, Cloud και Data Management, στηρίζουμε ενεργά την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πράσινου κράτους. Για εμάς, η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο – είναι ο καταλύτης που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα και η καθημερινότητά μας.».

Η nvisionist, έχοντας ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ψηφιακών δυνατοτήτων της, έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως οι SAP, IBM, Lenovo, Dell, Fortinet, και δραστηριοποιείται σε 3 ηπείρους. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο όπως οι ENI, Iberdrola, ENEL, ENGIE, ENDESA και TOYOTA TSUSHO, μεταξύ άλλων, ενώ διαθέτει και μια σειρά από πρωτοπόρες λύσεις που εκτείνονται από την πληροφορική και τις επικοινωνίες, μέχρι την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και έχουν εφαρμοστεί τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, μέσα από μια εντυπωσιακή πορεία διεθνούς αναγνώρισης, η nvisionist έχει τιμηθεί με περισσότερες από 30 διακρίσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards (2021 & 2022),

χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA 2024,

3 βραβεία στα AI & Data Awards 2025 (Sustainability, Social Impact, Computer Vision),

διάκριση ως μία από τις 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές scale-ups στα Future Unicorn Awards 2024 του DIGITALEUROPE ,

διάκριση των papers της nvisionist σε Technology Workshops της WindEurope για την τεχνολογική της καινοτομία

για την τεχνολογική της καινοτομία αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως μία από τις 3 πιο καινοτόμες εταιρείες στην Ευρώπη (ELTI Awards 2023).