Η interworks.cloud φέρνει την Blackwall στην ελληνική αγορά

Κάθε δευτερόλεπτο, χιλιάδες bots σαρώνουν το διαδίκτυο. Κλέβουν δεδομένα, «σπάνε» credentials, μπλοκάρουν websites, επιτίθενται στα APIs μας και το κάνουν αθόρυβα. Μέχρι σήμερα.

Η interworks.cloud, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών cloud (value-added cloud distributor) σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία, φέρνει στην ελληνική αγορά τη λύση Blackwall (πρώην BotGuard): μια πλατφόρμα διαχείρισης και αποκλεισμού κακόβουλων bots που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI-driven Bot Management platform ), που βλέπει, μαθαίνει, εντοπίζει και σταματά επιθέσεις πριν καν εκδηλωθούν.

Η Blackwall αλλάζει τα δεδομένα της ασφάλειας με:

AI-powered behavioral fingerprinting – αναγνωρίζει ύποπτα μοτίβα σε πραγματικό χρόνο

Real-time traffic inspection – φιλτράρει επιθέσεις χωρίς καθυστερήσεις

Zero-trust αρχιτεκτονική – καμία εμπιστοσύνη στα bots, καμία ανάγκη για agents

Ιδανική για e-shops, παρόχους λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), portals και βιομηχανικά περιβάλλοντα, η Blackwall προσφέρει ουσιαστική άμυνα σε έναν ψηφιακό κόσμο που δεν κοιμάται ποτέ.

Μέσω του interworks.cloud Marketplace, η λύση εντάσσεται στο ισχυρό οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας — πλαισιώνοντας λύσεις όπως το Microsoft Defender for Business & Cloud, το Acronis Cyber Protect Cloud και το interworks.cloud Secure & Protect.

Με εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η interworks.cloud συνεχίζει να οδηγεί την καινοτομία στο cloud, βοηθώντας παρόχους υπηρεσιών (MSPs) και μεταπωλητές (resellers) να προσφέρουν ασφαλείς, σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις στους πελάτες τους.

Η προσθήκη της Blackwall στο χαρτοφυλάκιο της interworks.cloud έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται με ρυθμούς τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για προληπτική και όχι απλώς αμυντική προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια.