25 χρόνια μπροστά από την εποχή της: Το ταξίδι της EMPIST!

Στην αυγή της νέας χιλιετίας, το 2000, ο επιχειρηματικός κόσμος βρισκόταν σε ένα τεχνολογικό σταυροδρόμι. Μέσα σε αυτό το τοπίο αλλαγής, η Digerati Group, μια ομάδα δύο μόλις ατόμων με ένα μεγάλο όραμα, ξεκίνησε την πορεία της. Η αποστολή τους ήταν ξεκάθαρη και τολμηρή: να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις μακριά από τις δύσκαμπτες, παλαιού τύπου υποδομές των mainframes και να τις εισαγάγουν στον ευέλικτο κόσμο των σύγχρονων δικτύων. Σήμερα, ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, εκείνη η αρχική σπίθα έχει μεταμορφωθεί στην EMPIST, έναν παγκόσμιο οργανισμό με περισσότερους από 100 ταλαντούχους επαγγελματίες σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που καλύπτει Managed IT, Cybersecurity και Design & web.

Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε, ωρίμασε και η ταυτότητά της. Το 2017 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς όλες οι υπηρεσίες ενοποιήθηκαν κάτω από ένα νέο, ισχυρό όνομα: EMPIST. Η επιλογή αυτή ήταν βαθιά συμβολική και θεμελίωσε τη φιλοσοφία της. «Το όνομά μας προέρχεται από την ελληνική λέξη εμπιστοσύνη», εξηγεί ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, John Kampas. «Αντανακλά ακριβώς αυτό που οι πελάτες μας μάς προσφέρουν εδώ και δυόμισι δεκαετίες: την εμπιστοσύνη τους να αναπτυχθούμε μαζί τους, να εξελιχθούμε με βάση τις ανάγκες τους και να λειτουργούμε ως αληθινοί τους συνεργάτες, όχι απλώς ως εξωτερικοί πάροχοι.»

Η πορεία της EMPIST χαρακτηρίζεται από μια σπάνια διορατικότητα, τοποθετώντας την πάντα ένα βήμα μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το μοντέλο υποστήριξης ήταν ακόμα αντιδραστικό, η εταιρεία πρωτοπόρησε στις υπηρεσίες Managed IT, προσφέροντας προληπτική διαχείριση και σταθερότητα. Πολύ πριν τα ονόματα Azure και AWS γίνουν συνώνυμα του cloud, η EMPIST είχε ήδη λανσάρει τις δικές της λύσεις private cloud, δίνοντας στους πελάτες της την ασφάλεια και τον έλεγχο που χρειάζονταν. Αυτή η διάθεση για καινοτομία συνεχίστηκε με έγκαιρες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, θωρακίζοντας τις επιχειρήσεις για το μέλλον.

Η ανάπτυξη της εταιρείας δεν ήταν μόνο τεχνολογική, αλλά και στρατηγική. Η επέκταση στην Ευρώπη με το γραφείο της Αθήνας το 2014 της έδωσε ένα παγκόσμιο αποτύπωμα και τη δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη. Παράλληλα, προχώρησε σε στοχευμένες εξαγορές για να ενισχύσει τις προσφορές της. Η εξαγορά της Lumia Marketing Agency το 2015 πρόσθεσε δημιουργική δύναμη και ψηφιακές στρατηγικές, ενώ η πιο πρόσφατη εξαγορά της CSS (Common Sense Solutions) το 2024 διεύρυνε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές της στον τομέα του IT, επιτρέποντας στην EMPIST να προσφέρει μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση.

Ωστόσο, η καρδιά της EMPIST παραμένει αναλλοίωτη και χτυπά στον ρυθμό της εξυπηρέτησης. «Η τεχνολογία, όσο προηγμένη κι αν είναι, πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Η επιτυχία μας βασίζεται πάντα σε αυτή την απλή αρχή: η εξυπηρέτηση πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά σου», τονίζει ο Andrew Bochantin, Chief Operating Officer. Αυτή η φιλοσοφία δεν μένει στα λόγια. Εκφράζεται έμπρακτα μέσα από την ανάπτυξη ιδιόκτητων συστημάτων ticketing και portals πελατών, εργαλεία σχεδιασμένα για να προσφέρουν απόλυτη διαφάνεια, αμεσότητα και μια εξαιρετική εμπειρία σε κάθε επαφή.

Η 25η επέτειος σηματοδοτεί για την EMPIST μια νέα, δυναμική αφετηρία για το μέλλον. Το όραμα αυτό μοιράζεται και ο John Kampas: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας και υπερβαίνουμε τα όρια, γιατί πιστεύουμε ότι τα επόμενα 25 χρόνια θα είναι ακόμη πιο καθοριστικά από τα προηγούμενα.» Με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, η εταιρεία είναι έτοιμη να διαμορφώσει την επόμενη εποχή της τεχνολογίας, σχεδιάζοντας το μέλλον της επιτυχίας πάντα στο πλευρό των πελατών της. Ανακαλύψτε περισσότερα στο empist.com.