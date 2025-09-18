Στρατηγική επένδυση 5 δισ. δολαρίων της Nvidia στην Intel σε μία συμμαχία-ορόσημο

Σε μια κίνηση που περιγράφεται ως σανίδα σωτηρίας αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Intel, η Nvidia προχωρά σε επένδυση σε μετοχές της εταιρείας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από παρόμοιες συμμετοχές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη SoftBank. Η συνεργασία αυτή προβλέπει ότι οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στην «από κοινού ανάπτυξη πολλαπλών γενεών προσαρμοσμένων προϊόντων για κέντρα δεδομένων και προσωπικούς υπολογιστές».

Σύμφωνα με την Nvidia, η Intel θα συμβάλει στην κατασκευή «system-on-chips (SoCs) αρχιτεκτονικής x86 που θα ενσωματώνουν chiplets επεξεργαστών γραφικών Nvidia RTX». Αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα θα τροφοδοτούν ένα «ευρύ φάσμα» προσωπικών υπολογιστών, μέσω της στενής ενοποίησης των κεντρικών επεξεργαστικών μονάδων της Intel με τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia. Η Intel και η Nvidia διατηρούν ήδη στενή συνεργασία σε φορητούς υπολογιστές για παιχνίδια, αλλά ο συνδυασμός και των δύο σε ένα ενιαίο SoC αποτελεί ένα σημαντικά μεγαλύτερο βήμα.

Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει την Intel και τη Nvidia να ανταγωνιστούν καλύτερα την AMD, η οποία έχει κερδίσει έδαφος έναντι της Intel με τους επεξεργαστές της για desktop gaming υπολογιστές και μια ευρεία ποικιλία επεξεργαστών για φορητούς υπολογιστές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του τομέα καρτών γραφικών Arc της Intel, ειδικά εάν η εταιρεία βασίζεται πλέον στην τεχνογνωσία της Nvidia στον τομέα των επεξεργαστών γραφικών.

Η επένδυση της Nvidia στην Intel έρχεται σε μια περίοδο που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατασκευαστής τσιπ συνεργαζόταν με τη MediaTek για την ανάπτυξη μιας APU που συνδυάζει μια κεντρική επεξεργαστική μονάδα βασισμένη στην αρχιτεκτονική Arm με την αρχιτεκτονική επεξεργαστών γραφικών Blackwell της Nvidia. Εδώ και χρόνια φημολογείται ότι η Nvidia εργάζεται πάνω σε τσιπ για φορητούς υπολογιστές βασισμένους στην αρχιτεκτονική Arm, και μια πρόσφατη αναφορά άφηνε να εννοηθεί ότι ένα laptop της Nvidia με επεξεργαστή Arm θα μπορούσε να κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους σε συνεργασία με την Alienware.

Πέρα από τους προσωπικούς υπολογιστές, η Nvidia και η Intel θα συνεργαστούν επίσης για τη διασύνδεση των αρχιτεκτονικών τους μέσω του συστήματος επικοινωνίας NVLink της Nvidia, το οποίο χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων για τη σύνδεση επεξεργαστών γραφικών μεταξύ τους. «Η Intel θα κατασκευάζει προσαρμοσμένους για τη Nvidia επεξεργαστές x86, τους οποίους η Nvidia θα ενσωματώνει στις δικές της πλατφόρμες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και θα προσφέρει στην αγορά», αναφέρει η Nvidia.

«Αυτή η συνεργασία συνδέει στενά το σύνολο τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και επιταχυνόμενης υπολογιστικής της Nvidia με τις κεντρικές επεξεργαστικές μονάδες της Intel και το ευρύ οικοσύστημα x86, επιτυγχάνοντας μια συγχώνευση δύο πλατφορμών παγκόσμιας κλάσης», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang. «Μαζί, θα διευρύνουμε τα οικοσυστήματά μας και θα θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη εποχή της υπολογιστικής».

Η επένδυση αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα για την απόκτηση μεριδίου περίπου 10% στην Intel, αξίας 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η SoftBank επενδύει επίσης 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel, καθώς ο κατασκευαστής τσιπ, που αντιμετωπίζει δυσκολίες, έχει περιορίσει τις δαπάνες του και έχει προχωρήσει σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Η τιμή της μετοχής της Intel σημείωσε άνοδο 28 τοις εκατό στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της Nvidia.