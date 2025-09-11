Η LG συνεργάζεται με XBOX και Zoom επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία εντός οχήματος

Η LG Electronics, κορυφαία καινοτόμος στον τομέα της τεχνολογίας κινητικότητας, ενισχύει τη θέση της στην εποχή των Οχημάτων που Ορίζονται από Λογισμικό (Software-Defined Vehicle – SDV) με την Πλατφόρμα Περιεχομένου για Αυτοκίνητα (Automotive Content Platform – ACP) που βασίζεται στο webOS. Μέσα από διαφοροποιημένες λύσεις και ισχυρές συνεργασίες, η εταιρεία μετατρέπει τα οχήματα σε δυναμικά κέντρα εμπειριών που καθοδηγούνται από λογισμικό.

Στην IAA MOBILITY 2025, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις κινητικότητας παγκοσμίως που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, η LG πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για να μοιραστεί το όραμά της για το μέλλον της κινητικότητας και να ανακοινώσει νέες στρατηγικές συνεργασίες. Η συνέντευξη, με τίτλο «Redefining the In-Cabin Experience: Why the Automotive Content Ecosystem Matters», φιλοξένησε κορυφαία στελέχη όπως τον Eun Seok-hyun, πρόεδρο της LG Vehicle Solution Company, τον Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center στη LG Media Entertainment Solution Company, τον Chris Lee, Αντιπρόεδρο Marketing του Xbox στη Microsoft, και τον Brendan Ittelson, Chief Ecosystem Officer στη Zoom.

«Αξιοποιώντας σχεδόν 70 χρόνια εμπειρίας με τους καταναλωτές στον τομέα των οικιακών συσκευών και της πληροφορικής, η LG έχει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να επαναπροσδιορίσει το όχημα από ένα απλό μέσο μεταφοράς σε έναν χώρο διαβίωσης επικεντρωμένο στην εμπειρία του χρήστη», δήλωσε ο Eun Seok-hyun. «Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε το ACP που βασίζεται στο webOS σε 20 εκατομμύρια οχήματα έως το 2030, επεκτείνοντας συνεχώς το οικοσύστημα περιεχομένου και υπηρεσιών μας».

Καθηλωτικό Gaming μέσα στο Αυτοκίνητο με το Xbox

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η LG τόνισε τη σημασία παροχής ενός επεκτάσιμου οικοσυστήματος μέσα στο όχημα και αποκάλυψε δύο στρατηγικούς συνεργάτες για να εμπλουτίσει τις προτάσεις περιεχομένου της.

Φέρνοντας το gaming εκεί που βρίσκονται οι παίκτες, το Xbox θα φέρει σύντομα την εμπειρία παιχνιδιού στον δρόμο, με την εφαρμογή Xbox να ενσωματώνεται στο LG ACP. Οι επιβάτες που διαθέτουν Xbox Game Pass Ultimate, έναν συμβατό χειριστήριο Bluetooth και πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να παίζουν εκατοντάδες παιχνίδια, όπως τα Doom: The Dark Ages και Forza Horizon 5, απευθείας από το σύστημα infotainment του οχήματος μέσω cloud gaming.

«Στο Xbox αναζητούμε πάντα νέους τρόπους να φέρουμε τη χαρά του gaming σε περισσότερους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα από τη συνεργασία μας με την LG, επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία και την αξία του gaming για τους παίκτες», δήλωσε ο Chris Lee, Αντιπρόεδρος Marketing του Xbox. «Σύντομα, οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών τους και θα μεταφέρουν την πρόοδό τους όπου κι αν πάνε – είτε στον δρόμο είτε στο σπίτι. Η ενσωμάτωση του Xbox στην εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο σημαίνει ότι κάθε ταξίδι δεν είναι μόνο πιο διασκεδαστικό αλλά και πιο ευέλικτο, όπως αναμένουν οι παίκτες από το Xbox».

Σύνδεση εν Κινήσει με το Zoom

Επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του LG ACP πέρα από την ψυχαγωγία, η προσθήκη της εφαρμογής Zoom θα μετατρέψει τα οχήματα σε κινητούς χώρους εργασίας. Ενσωματώνοντας μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες συνεργασίας παγκοσμίως, το LG ACP θα δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς και επιβάτες να πραγματοποιούν συναντήσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εργασία τους σε διάφορα μοντέλα οχημάτων – διασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδήγηση μέσω εμπειρίας χρήστη που μειώνει τους περισπασμούς.

«Στη Zoom πιστεύουμε ότι πρέπει να συναντάμε τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται – είτε στο γραφείο, στο σπίτι ή ακόμη και στο αυτοκίνητο», δήλωσε ο Brendan Ittelson. «Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον επαναπροσδιορισμό του τι είναι εφικτό μέσα στο όχημα, βοηθώντας τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να παραμένουν συνδεδεμένοι εν κινήσει».

Από το Σαλόνι στον Δρόμο: Μια Απρόσκοπτη Εμπειρία webOS

Αξιοποιώντας την επιτυχία του webOS – το οποίο πλέον βρίσκεται σε περισσότερες από 240 εκατομμύρια smart TVs παγκοσμίως – το LG ACP φέρνει την ίδια διαισθητική εμπειρία χρήσης και την αποδεδειγμένη σταθερότητα μέσα στο όχημα. Προσφέρει σε οδηγούς και επιβάτες μια απρόσκοπτη εμπειρία κινητικότητας, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν περιεχόμενο και υπηρεσίες σε πολλαπλές οθόνες εντός του οχήματος, με πλήρη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς οδικής ασφάλειας.

Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν streaming αγαπημένο τους περιεχόμενο στην οθόνη infotainment του οχήματος* από υπηρεσίες όπως Netflix, Disney+, YouTube, Baby Shark World for Kids, Play.Works, Haystack News και LG Channels, καθώς και από τις κορεατικές πλατφόρμες TVING και WAVVE. Μέχρι το τέλος του έτους, η LG σκοπεύει να προσθέσει την πλατφόρμα ψηφιακής τέχνης Vasari, την ευρωπαϊκή υπηρεσία streaming RakutenTV και τη γερμανική υπηρεσία Joyn. Επίσης, το LG ACP θα φέρει σύντομα και την ιαπωνική υπηρεσία U-NEXT.

Το LG ACP, που βασίζεται στο webOS, αποτελεί βασικό στοιχείο του PlayWare, της λύσης ψυχαγωγίας μέσα στο όχημα στο πλαίσιο της σουίτας SDV της LG, LG AlphaWare. Προσφέρει μια διαφοροποιημένη εμπειρία περιεχομένου υψηλής ανάλυσης και ποιότητας, η οποία επεκτείνει τους χώρους διαβίωσης των πελατών μέσα στο όχημα και καθιστά τον χρόνο στον δρόμο πιο πολύτιμο. Η LG συνεχίζει να επεκτείνει την εφαρμογή της ACP σε επαγγελματικά οχήματα, κάνοντας πράξη το όραμά της για το μέλλον της κινητικότητας: τη μετατροπή του οχήματος σε έναν «ζωντανό χώρο πάνω σε τροχούς».