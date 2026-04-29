Η LG Electronics καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο Α’ Τρίμηνο 2026

Η LG Electronics ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα 23,73 τρισ. KRW (16,23 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 1,67 τρισ. KRW (1,14 δισ. USD) για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα έσοδα σημείωσαν το υψηλότερο επίπεδο πρώτου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας (+4,3% σε ετήσια βάση), ενώ τα λειτουργικά κέρδη ήταν τα τρίτα υψηλότερα (+32,9% σε ετήσια βάση).

Οι βασικοί τομείς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συσκευών και των τηλεοράσεων, συνέβαλαν στα ισχυρά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας ηγετική θέση στην premium αγορά και συνολικά ισχυρή απόδοση εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Ο τομέας λύσεων οχημάτων της LG, βασικός πυλώνας της στρατηγικής επέκτασης B2B, διατήρησε σταθερή ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο. Σε ένα σημαντικό ορόσημο, οι τομείς λύσεων οχημάτων και οικιακών συσκευών ξεπέρασαν μαζί τα 10 τρισ. KRW σε τριμηνιαία έσοδα για πρώτη φορά.

Η ποιοτική ανάπτυξη με έμφαση στην κερδοφορία συνεχίστηκε επίσης στους τομείς B2B, platform και D2X (Direct to Everything). Τα έσοδα B2B το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση και κατά 19% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 6,5 τρισ. KRW (4,45 δισ. USD) και αντιστοιχώντας στο 36% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από το subscription business, που περιλαμβάνει τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες, ανήλθαν στα 640 δισ. KRW (438 εκατ. USD), αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση και 8% σε τριμηνιαία βάση.

Αποτελέσματα και Προοπτικές ανά Τομέα

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Η HS Company κατέγραψε έσοδα 6,94 τρισ. KRW (4,74 δισ. USD) – ιστορικό υψηλό για τρίμηνο – και λειτουργικά κέρδη 570 δισ. KRW (390 εκατ. USD). Η ανάπτυξη προήλθε από μια επιτυχημένη στρατηγική διπλής κατεύθυνσης που στοχεύει τόσο την Premium όσο και τη μαζική αγορά, καθώς και από τη συνεχιζόμενη επέκταση των subscription και online δραστηριοτήτων. Παρά την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και τις επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ, η δραστηριότητα οικιακών συσκευών της LG διατήρησε λειτουργικό περιθώριο 8,2%.

Κοιτώντας προς το δεύτερο τρίμηνο, η LG σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη πωλήσεων ενδυναμώνοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και στοχεύοντας βασικές αγορές του Global South. Θα επικεντρωθεί επίσης στη διασφάλιση κερδοφορίας μέσω βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κόστους. Παράλληλα, θα συνεχίσει να καλλιεργεί μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης, όπως τα ρομπότ για το σπίτι και τα εξαρτήματα ρομποτικής.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Η MS Company κατέγραψε έσοδα 5,17 τρισ. KRW (3,54 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 372 δισ. KRW (255 εκατ. USD). Η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά σε ετήσια βάση και επέστρεψε σε θετικό πρόσημο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ισχυρή απόδοση οφείλεται στις πωλήσεις Premium προϊόντων, στην ανάπτυξη της πλατφόρμας webOS και στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας του marketing και μείωσης των σταθερών εξόδων.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η LG θα δώσει προτεραιότητα στην κερδοφορία και θα ανταποκριθεί ενεργά στη ζήτηση της αγοράς που προκύπτει από μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Θα συνεχίσει επίσης να επεκτείνει συνεργασίες και να επενδύει σε περιεχόμενο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πλατφόρμας webOS.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Η VS Company κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα και λειτουργικά κέρδη στην ιστορία της, με 3,64 τρισ. KRW (2,49 δισ. USD) και 212 δισ. KRW (145 εκατ. USD) αντίστοιχα. Η ανάπτυξη των εσόδων οφείλεται στην αναβάθμιση των in-vehicle infotainment λύσεων και στη διευρυμένη υιοθέτησή τους σε περισσότερα μοντέλα οχημάτων, ιδιαίτερα από ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το λειτουργικό περιθώριο ξεπέρασε για πρώτη φορά το 6%. Με βάση τη σταθερή ανάπτυξη που υποστηρίζεται από ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αυτή η επίδοση καθιερώνει τον τομέα ως αξιόπιστο B2B πυλώνα και βασικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου της LG.

LG Eco Solution (ES) Company

Η ES Company κατέγραψε έσοδα 2,82 τρισ. KRW (1,93 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 249 δισ. KRW (170 εκατ. USD). Τα έσοδα και τα κέρδη μειώθηκαν σε ετήσια βάση λόγω της εξασθένησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε τοπικές αγορές, εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η LG σχεδιάζει να επεκτείνει δραστηριότητες που δεν βασίζονται σε hardware, όπως υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης, ενώ παράλληλα ενισχύει τις πωλήσεις προϊόντων προσαρμοσμένων ανά περιοχή, όπως τα unitary συστήματα στη Βόρεια Αμερική και τις λύσεις αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη. Εστιάζει επίσης στη διασφάλιση μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά λύσεων ψύξης data centers για AI, ενισχύοντας τη γκάμα αερόψυκτων λύσεων με τεχνολογίες υγρής ψύξης νέας γενιάς.

Η μετατροπή των ποσών είναι υπολογισμένη με μέση ισοτιμία KRW 1461.7 ανά USD για το πρώτο τρίμηνο του 2026.