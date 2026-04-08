LG: νέο ρεκόρ εσόδων πρώτου τριμήνου

Η LG ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα 23,73 τρισεκατομμυρίων KRW (16,14 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικά κέρδη 1,67 τρισεκατομμυρίων KRW (1,14 δισεκατομμύρια USD).

Τα έσοδα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο πρώτου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας. Παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι βασικοί τομείς της εταιρείας, όπως οι οικιακές συσκευές, διατήρησαν ανάπτυξη χάρη στην ισχυρή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τη σταθερή θέση στην αγορά. Η επέκταση στις B2B δραστηριότητες, όπως οι λύσεις για οχήματα, συνέβαλε επίσης στα ρεκόρ εσόδων πρώτου τριμήνου.

Τα λειτουργικά κέρδη υπερέβησαν τις προσδοκίες της αγοράς και βελτιώθηκαν σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης δασμών, όπως η βελτιστοποίηση παραγωγής, καθώς και σε ισχυρότερες εταιρικές προσπάθειες βελτίωσης της δομής κόστους με επίκεντρο την ανάπτυξη βασισμένη στην κερδοφορία. Η συνεχής ανάπτυξη σε πλατφόρμες, συνδρομητικές υπηρεσίες και online πωλήσεις συνέβαλε επίσης στα αποτελέσματα.

Καθώς οι εξωτερικές αβεβαιότητες παραμένουν, όπως γεωπολιτική αστάθεια, αύξηση τιμών πρώτων υλών και υψηλότερο κόστος logistics, η LG θα εφαρμόσει ευέλικτα και προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον πιθανό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις.

Τομέας Οικιακών Συσκευών

Η δραστηριότητα της LG στον τομέα των οικιακών συσκευών συνέχισε να αναπτύσσεται, καλύπτοντας τόσο τις premium όσο και τις μαζικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς. Η ανάπτυξη των online πωλήσεων και της συνδρομητικής υπηρεσίας συσκευών συνέβαλε επίσης στην απόδοση. Για την ενίσχυση της κερδοφορίας, η LG σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω τις προσπάθειες καινοτομίας στη δομή κόστους, παρά τις πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών. Η εταιρεία θα προωθήσει επίσης μελλοντικούς οδηγούς ανάπτυξης, όπως οικιακά ρομπότ και εξαρτήματα ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοποιητών.

Τομέας Media & Entertainment

Η δραστηριότητα Media & Entertainment της LG βελτίωσε την κερδοφορία σε ετήσια βάση, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα των λειτουργιών και επέστρεψε σε κερδοφορία σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η στρατηγικά σημαντική πλατφόρμα webOS συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη. Φέτος, η LG σχεδιάζει να διατηρήσει αποδοτικές λειτουργίες, αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη γκάμα της, όπως OLED TVs, premium LCD TVs όπως τα Micro RGB και lifestyle TVs.

Τομέας Λύσεων για Οχήματα

Η δραστηριότητα λύσεων για οχήματα συνέχισε σταθερή ανάπτυξη, βασισμένη σε ισχυρό υπόλοιπο παραγγελιών. Η κερδοφορία επίσης βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενη από συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της δομής κόστους. Δεδομένου ότι ο τομέας έχει υψηλό ποσοστό πελατών στο εξωτερικό, οι συνθήκες συναλλάγματος είχαν μερικώς θετική επίδραση στην κερδοφορία.

Τομέας HVAC

Η δραστηριότητα HVAC της LG παρουσίασε μείωση εσόδων και λειτουργικών κερδών σε ετήσια βάση λόγω αβεβαιοτήτων στην αγορά, όπως γεωπολιτικοί παράγοντες στη Μέση Ανατολή. Στο μέλλον, η LG θα στοχεύσει σε ευκαιρίες υψηλού δυναμικού, όπως οι αντλίες θερμότητας, σύμφωνα με την παγκόσμια στροφή από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκταθεί πέρα από τις λύσεις με αέρα σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως η υδρόψυξη, εστιάζοντας παράλληλα σε ευκαιρίες ψύξης data centers με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτοί οι αριθμοί είναι προκαταρκτικά ενοποιημένα αποτελέσματα βάσει των K-IFRS και παρέχονται για ενημέρωση των επενδυτών πριν από την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού κέρδους. Λεπτομέρειες για κάθε τομέα θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα αυτόν τον μήνα. Η μετατροπή των ποσών είναι υπολογισμένη με μέση ισοτιμία 0,00068 USD/KRW για το πρώτο τρίμηνο του 2026.