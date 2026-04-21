Το πολυδιάστατο οικοσύστημα του Viber φέρνει τα πρότυπα των super apps της Ασίας στους Έλληνες χρήστες

Σύμφωνα με το SQ Magazine, ο μέσος χρήστης smartphone έχει εγκατεστημένες περίπου 85 εφαρμογές, αλλά χρησιμοποιεί μόλις 30 κάθε μήνα. Για χρόνια, οικοσύστημα των κινητών τηλεφώνων ακολουθούσε το μοντέλο «μία εφαρμογή, μία λειτουργία», όμως αυτή η συνήθεια αλλάζει. Τα super apps (υπέρ-εφαρμογές) συγκεντρώνουν πολλαπλές υπηρεσίες σε μία ενιαία πλατφόρμα, βοηθώντας τους χρήστες να εξοικονομούν χρόνο, να απλοποιούν την καθημερινότητά τους και να αποφεύγουν τη χρήση (ή τη λήψη) δεκάδων διαφορετικών εφαρμογών.

Η Ευρώπη είναι πλέον υποψήφια για το επόμενο κύμα υιοθέτησης των super apps. Μία έρευνα του 2025 στην ευρύτερη περιοχή έδειξε ότι οι καταναλωτές προσελκύονται ιδιαίτερα από εφαρμογές που συνδυάζουν βασικές υπηρεσίες υψηλής αξίας, όπως messaging, πληρωμές και εμπόριο, σε ένα σημείο. Το Viber αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αναδυόμενης υπερ-εφαρμογής, συνδυάζοντας την επικοινωνία με υπηρεσίες όπως το Viber Pay, το Dating, AI εργαλεία, Αγορά και άλλα.

Super apps: από ιδέα σε καθημερινή συνήθεια

Η έννοια των υπέρ-εφαρμογών διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2010 από τον ιδρυτή της BlackBerry, Mike Lazaridis, και στη συνέχεια εξελίχθηκε δυναμικά στην Ασία μέσα από πλατφόρμες όπως WeChat, Gojek, Grab και Paytm — οι οποίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων χρηστών.

Τα περισσότερα super apps ξεκινούν από την επικοινωνία, καθώς το messaging είναι ήδη βαθιά ενσωματωμένο στις καθημερινές συνήθειες. Το Rakuten Viber ακολουθεί αυτή τη διαδρομή: χτίζοντας πάνω στον βασικό του ρόλο ως messenger, επεκτείνει συνεχώς το οικοσύστημά του, επιτρέποντας στους χρήστες να καλύπτουν ολοένα και περισσότερες καθημερινές ανάγκες μέσα από μία μόνο εφαρμογή.

Το Viber Pay φέρνει τις πληρωμές στον πυρήνα του super app

Το Viber Pay είναι μια ψηφιακή λύση πληρωμών ενσωματωμένη απευθείας στο Viber, που επιτρέπει γρήγορες και απρόσκοπτες μεταφορές χρημάτων, καθώς και ασφαλείς online πληρωμές μέσω εικονικής κάρτας Visa. Κάθε συναλλαγή προστατεύεται με PIN ή βιομετρική ταυτοποίηση, προσφέροντας διαφάνεια, ασφάλεια και ευκολία, και ενισχύοντας τη θέση του Viber ως super app στην Ελλάδα.

Το super app του Viber γίνεται πιο «έξυπνο» με ΤΝ, μέσα στη συνομιλία

Ως ένα πλήρες super app, το Rakuten Viber ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την επικοινωνία, χωρίς να αποσπούν τον χρήστη από τη συνομιλία.

Η AI Βελτίωση γραφής βοηθά στη βελτίωση του ύφους, στη διόρθωση λαθών και στη μετάφραση μηνυμάτων απευθείας μέσα στο chat. Η AI Σύνοψη συνδέσμου συνοψίζει τα βασικά σημεία από συνδέσμους που κοινοποιούνται, ενώ η AI Σύνοψη μηνύματος συμπυκνώνει μεγάλες ομαδικές συνομιλίες σε μία σύντομη περίληψη, ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται γρήγορα και να συνεχίζουν απρόσκοπτα — όλα μέσα στο Viber.

‘’Πριβέ’’ dating, ενσωματωμένο στο Viber

Το Viber Dating επεκτείνει την εμπειρία του super app, προσφέροντας έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο γνωριμίας με νέα άτομα. Παρότι είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα, διαχωρίζει ξεκάθαρα τις προσωπικές συνομιλίες και τις επαφές των χρηστών από την εμπειρία dating.

Με τη λειτουργία της Απόκρυψης Επαφών, οι χρήστες ελέγχουν την ορατότητά τους και διασφαλίζουν μέγιστη ιδιωτικότητα και διακριτικότητα, δημιουργώντας αυθεντικές συνδέσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, ο αριθμός τηλεφώνου τους παραμένει πλήρως κρυφός και δεν κοινοποιείται ποτέ σε άλλα άτομα.

Αγορά Viber – μια λειτουργία super app για μικρές επιχειρήσεις

Η Αγορά Viber καλύπτει κατηγορίες όπως αγορές, υπηρεσίες, χόμπι και ψυχαγωγία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μέσω ενός δωρεάν Business Account, ενώ το Business Plus προσφέρει αυξημένη προβολή και επιπλέον δυνατότητες προώθησης.

Παράλληλα, το Viber συνεχίζει να εξελίσσει τη βασική του λειτουργία επικοινωνίας, αναπτύσσοντας business chats που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το κοινό τους.

Η ταχεία εξέλιξη του μοντέλου all-in-one δείχνει ότι τα super apps θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον της επικοινωνίας στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ένα ενιαίο, εύχρηστο και πρακτικό περιβάλλον.