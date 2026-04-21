Η LiveOn λανσάρει την EventAtlas: τη νέα πλατφόρμα για ολοκληρωμένη διαχείριση εγγραφών & συμμετοχών για events

Η LiveOn ανακοινώνει το λανσάρισμα της EventAtlas, μια νέα, all-in-one λύση για τη διαχείριση συμμετοχών σε events, που απλοποιεί κάθε στάδιο της διαδικασίας: από τη δημιουργία του event και τις προσκλήσεις με RSVP έως το registration, το ticketing, το QR check-in και το τελικό reporting.

Η EventAtlas αποτελεί το νέο προϊόν της LiveOn, αξιοποιώντας τεχνογνωσία άνω των 500 events (50.000+ συμμετέχοντες) και 5 χρόνων εμπειρίας στη διαχείριση εκδηλώσεων.

Βασικά οφέλη της πλατφόρμας:

Εξαιρετική σχέση αξίας/τιμής

Προηγμένη και εύχρηστη τεχνολογική υποδομή

Υποστήριξη από έμπειρη ομάδα με πολυετή παρουσία στον χώρο

RSVP χωρίς επιπλέον κόστος

Στόχος της πλατφόρμας είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης συμμετεχόντων, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις ομάδες διοργάνωσης και να προσφέρει σαφή και αξιόπιστη εικόνα της συμμετοχής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το event, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των καλεσμένων.

Η EventAtlas έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, όπως εταιρικά events, παρουσιάσεις, συνέδρια, σεμινάρια και private gatherings, όπου η αξιοπιστία, η ταχύτητα και η επαγγελματική διαχείριση συμμετεχόντων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ιωάννη Μπορονικολό, Director of Product and Operations, [email protected], Τηλέφωνο: (+30) 210 998 4881 | Κινητό: (+30) 6949 363567