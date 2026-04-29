DirectPay και ACS ανακοινώνουν την υπηρεσία DirectPay myBills σε 223 καταστήματα

Η DirectPay και η ACS ανακοινώνουν τη νέα εποχή της στρατηγικής τους συνεργασίας, με το επίσημο λανσάρισμα της ανανεωμένης υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών «DirectPay myBills», η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε 223 καταστήματα του δικτύου της ACS σε όλη την Ελλάδα.

Χτίζοντας πάνω στην πολυετή και απόλυτα επιτυχημένη B2B συνεργασία που είχε ξεκινήσει μέσω της Argo – η οποία πλέον έχει εξαγοραστεί και ενσωματωθεί πλήρως στο Ίδρυμα Πληρωμών DirectPay – η παρεχόμενη υπηρεσία σε καταστήματα της ACS αναβαθμίζεται και αποκτά τη δική της, ισχυρή ταυτότητα. Με το «DirectPay myBills», οι καταναλωτές συνεχίζουν να απολαμβάνουν την ίδια αξιοπιστία, ταχύτητα και ασφάλεια που εμπιστεύονται τόσα χρόνια, πλέον κάτω από το σύγχρονο και δυναμικό brand της DirectPay.

Μέσω της υπηρεσίας «DirectPay myBills», οι πελάτες της ACS μπορούν να συνδυάζουν τις αποστολές τους με την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εξόφληση των λογαριασμών τους (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση, κ.ά.) κατά την επίσκεψή τους σε οποιοδήποτε από τα 223 σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου πανελλαδικά που προσφέρουν την υπηρεσία, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Μεγάλος Διαγωνισμός: Πληρώστε και Κερδίστε 500€ Μετρητά!

Για να γιορτάσουν το λανσάρισμα της νέας branded υπηρεσίας και να επιβραβεύσουν τους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη τους, η DirectPay και η ACS προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία.

Από σήμερα και έως τις 31 Ιουλίου, κάθε πελάτης που επιλέγει την υπηρεσία «DirectPay myBills» σε ένα κατάστημα της ACS για την εξόφληση οποιουδήποτε λογαριασμού, μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσει 500 ευρώ μετρητά. Κάθε πληρωμή λογαριασμού ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες νίκης!

Δηλώσεις Εκπροσώπων:

“Η μετάβαση από την Argo στη DirectPay σηματοδοτεί για εμάς μια νέα εποχή καινοτομίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών DirectPay myBills βρίσκεται πλέον με τη δική της ταυτότητα σε 223 καταστήματα της ACS, ενός κορυφαίου στρατηγικού συνεργάτη. Στόχος μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών πιο εύκολη, και με τον νέο μας διαγωνισμό, ίσως και λίγο πιο τυχερή!” δήλωσε ο Πάνος Σπυριδάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της DirectPay.

Από την πλευρά της ACS, ο κος Πέτρος Μαχαίρας, Διευθυντής Δικτύου, σημείωσε:

“Στην ACS, βασική μας προτεραιότητα είναι η διαρκής αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας, προσφέροντάς τους λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Η πολυετής συνεργασία μας με την ομάδα της DirectPay έχει αποδείξει την αξιοπιστία της. Το λανσάρισμα του DirectPay myBills στα καταστήματά μας ενισχύει τη φιλοσοφία του ‘one-stop-shop’, επιτρέποντας στους πελάτες μας να κάνουν τις αποστολές των δεμάτων τους και ταυτόχρονα να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους γρήγορα και με ασφάλεια.”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία «DirectPay myBills» και τους όρους του διαγωνισμού επισκεφθείτε το https://directpay.gr/, ενώ για να βρείτε το κοντινότερο κατάστημα της ACS που προσφέρει την υπηρεσία επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.acscourier.net/el/myacs/ta-ergaleia-mou/anazitisi-simeiwn/ ή την https://directpay.gr/acs