Ψηφιακές δεξιότητες: Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι ελληνικές πόλεις, υστερεί η ύπαιθρος

Στην Ελλάδα, το 87,42% των ατόμων που κατοικούν σε αστικά κέντρα διέθεταν τουλάχιστον βασικές δεξιότητες πληροφοριακού γραμματισμού και γραμματισμού δεδομένων το 2023, με τη χώρα να ακολουθεί τη γενική ευρωπαϊκή τάση όπου οι κάτοικοι των πόλεων εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ψηφιακών ικανοτήτων. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους κατοίκους κωμοπόλεων και προαστίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 80,77%, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό μειώνεται στο 72,25%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού από την Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος για το 2023 έδειξε ότι το 85,4% των ανθρώπων ηλικίας 16-74 ετών που ζουν στις πόλεις είχαν τις εν λόγω δεξιότητες. Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο για όσους ζούσαν σε κωμοπόλεις και προάστια, φτάνοντας το 80,4%, και ακόμη χαμηλότερο για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, όπου διαμορφώθηκε στο 77,6%. Τα δεδομένα κατέδειξαν ότι σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ, οι υψηλότερες αναλογίες ατόμων με τις συγκεκριμένες δεξιότητες παρατηρήθηκαν πράγματι στις πόλεις, επιβεβαιώνοντας ένα κοινό πρότυπο ψηφιακής ανάπτυξης.

Μεταξύ των κρατών μελών, η Ολλανδία ξεχώρισε καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά και στα τρία επίπεδα αστικοποίησης, με 97,7% για τους κατοίκους των πόλεων, 97,4% για εκείνους των κωμοπόλεων και 97,1% για τους κατοίκους της υπαίθρου. Πέρα από την Ολλανδία, πολύ υψηλά ποσοστά στις πόλεις κατέγραψαν επίσης η Φινλανδία με 97,7% και η Δανία με 95,8%. Υψηλές επιδόσεις, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, εκτός από την Ολλανδία, σημειώθηκαν επίσης στη Φινλανδία με 95,2% και στη Δανία με 94,2%, αναδεικνύοντας τις χώρες αυτές ως πρωτοπόρες στον ψηφιακό γραμματισμό.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων στις πόλεις καταγράφηκαν στη Γερμανία με 77,5%, τη Βουλγαρία με 78,0% και την Ιταλία με 78,2%. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Γερμανία σημείωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά όχι μόνο στις κωμοπόλεις και τα προάστια, με 66,3%, 71,7% και 72,5% αντίστοιχα, αλλά και στις αγροτικές περιοχές, όπου οι επιδόσεις τους ήταν 57,7%, 64,9% και 71,2% αντίστοιχα, γεγονός που υπογραμμίζει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές.

Ωστόσο, η τάση που θέλει τις πόλεις να πρωτοπορούν δεν ήταν καθολική. Σε τέσσερις χώρες, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε άτομα που ζουν σε κωμοπόλεις και προάστια, συγκεκριμένα στη Δανία με 95,9%, την Ιρλανδία με 94,4%, την Κύπρο με 90,4% και το Βέλγιο με 89,4%. Μία ακόμη πιο σπάνια εξαίρεση αποτέλεσε η Μάλτα, όπου το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις αγροτικές περιοχές, φτάνοντας το 91,6%, αν και το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζεται ως χαμηλής αξιοπιστίας.

Η δημοσίευση της συγκεκριμένης ανάλυσης σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διεθνής αυτή ημέρα καθιερώθηκε από την UNESCO το 1967 ως μια υπενθύμιση ότι ο γραμματισμός αποτελεί ταυτόχρονα ανθρώπινο δικαίωμα και θεμέλιο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ένας στόχος που παραμένει επίκαιρος και στην ψηφιακή εποχή.