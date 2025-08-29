Digital Realty: Ολοκληρώνει το Athens 4 το 2026 – αύξηση εσόδων 17% το 2024

Αρχές 2026 ολοκληρώνει το νέο μεγάλο έργο της η Digital Realty Hellas, με την παράδοση του Athens 4, του τέταρτου κέντρου δεδομένων που δημιουργεί στη χώρα.

Η εταιρία κλείνει το 2024 με αύξηση τζίρου κατά 17%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά.

Ως ο μεγαλύτερος και πιο διασυνδεδεμένος carrier neutral πάροχος υπηρεσιών data center στην Ελλάδα, η Digital Realty Hellas επενδύει σε νέες υποδομές, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της χώρας ως σημείο διασύνδεσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ήδη λειτουργεί τρία από τα πιο σημαντικά hyperconverged data centers της περιοχής – Athens 1, Athens 2 και το νεότερο Athens 3 στο Κορωπί. Το Athens 3, που ολοκληρώθηκε το 2024, είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με επιφάνεια 8.600 τ.μ. και ισχύ 6,8 MW. Στον ίδιο χώρο προχωρά η κατασκευή του Athens 4, που θα προσθέσει ισόποση ισχύ.

Η Digital Realty Hellas αποτελεί τον μοναδικό πάροχο που φιλοξενεί τα δύο Internet Exchanges (SEECIX και GR-IX), δίνοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε πάνω από 15 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και περισσότερα από 50 διεθνή public clouds. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ένα ψηφιακό οικοσύστημα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να στραφούν σε Hybrid Cloud λύσεις και μοντέλα pay per use, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε δικές τους υποδομές.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2024, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 21,13 εκατ. ευρώ, αυξημένα από τα 18,05 εκατ. ευρώ του 2023. Η αύξηση, την οποία η διοίκηση αποδίδει σε νέα συμβόλαια, αντιστοιχεί σε άνοδο 17%. Αντίθετα, οι πωλήσεις από δραστηριότητες που σταδιακά διακόπτονται περιορίστηκαν στα 1,49 εκατ. ευρώ, από 5,37 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρία αποσύρεται από υπηρεσίες υποδομών σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,61 εκατ. ευρώ, από 3,29 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων χωρίς παράλληλη διόγκωση εξόδων. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 883 χιλ. ευρώ, χαμηλότερα από το 1,13 εκατ. ευρώ του 2023, λόγω διακοπής κεφαλαιοποίησης τόκων ενδοομιλικών δανείων και αυξημένων αποσβέσεων που σχετίζονται με την εμπορική λειτουργία του Athens 3. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στις 265 χιλ. ευρώ, από 1,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες μειώθηκαν στα 20,85 εκατ. ευρώ, από 28,93 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εταιρία επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στον βασικό κορμό υπηρεσιών της – colocation, internet connectivity και διασύνδεση με διεθνείς cloud providers. Έχει διακόψει τη δραστηριότητα του Data Center Integration, ενώ μέχρι το 2026 θα έχει αποσυρθεί πλήρως και από την παροχή infrastructure services σε τρίτους. Στο μεταβατικό αυτό στάδιο, τηρεί κανονικά τις συμβατικές υποχρεώσεις της, ενώ διευκολύνει παράλληλα πελάτες που επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλους παρόχους. Το προσωπικό που απασχολούνταν σε αυτές τις δραστηριότητες έχει ήδη ενταχθεί στις βασικές λειτουργίες.

Η Digital Realty Hellas αποτελεί θυγατρική του διεθνούς ομίλου Digital Realty από τον Οκτώβριο του 2020. Ο όμιλος διαθέτει το PlatformDIGITAL, ένα εκτεταμένο δίκτυο με 310 data centers σε 50 μητροπόλεις, 25 χώρες και 6 ηπείρους.