Παρασκευή, 29 Αυγούστου

ΔΕΔΔΗΕ: Αυξημένα τα αιτήματα για σύνδεση με το δίκτυο από data center

Τέτη Ηγουμενίδη

Τρίτα στα αιτήματα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο έρχονται τα κέντρα δεδομένων.

Σύμφωνα με το νέο πενταετές σχέδιο (2026 – 2030) ανάπτυξης που έθεσε σε διαβούλευση ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) το σύνολο των αιτημάτων μεγάλης ισχύος υπολογίζεται σε 1.968 MVA, με βάση τις έως σήμερα αιτήσεις ή γνωστοποιημένες προθέσεις ηλεκτροδότησης.

Τα περισσότερα αιτήματα προέρχονται από τα λιμάνια (628 MVA) ακολουθούν οι ΒΙΠΕ (295 MVA) και στη συνέχεια τα data center (284 MVA).

Όπως σημειώνεται σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δεχθεί αρκετά αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο από data centers μεσαίας κλίμακας, με απαιτήσεις αυξημένης αξιοπιστίας τροφοδότησης, των οποίων η 24ωρη αδιάλειπτη λειτουργία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή.

