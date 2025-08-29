ΔΕΔΔΗΕ: Αυξημένα τα αιτήματα για σύνδεση με το δίκτυο από data center

Τρίτα στα αιτήματα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο έρχονται τα κέντρα δεδομένων.

Σύμφωνα με το νέο πενταετές σχέδιο (2026 – 2030) ανάπτυξης που έθεσε σε διαβούλευση ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) το σύνολο των αιτημάτων μεγάλης ισχύος υπολογίζεται σε 1.968 MVA, με βάση τις έως σήμερα αιτήσεις ή γνωστοποιημένες προθέσεις ηλεκτροδότησης.

Τα περισσότερα αιτήματα προέρχονται από τα λιμάνια (628 MVA) ακολουθούν οι ΒΙΠΕ (295 MVA) και στη συνέχεια τα data center (284 MVA).

Όπως σημειώνεται σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δεχθεί αρκετά αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο από data centers μεσαίας κλίμακας, με απαιτήσεις αυξημένης αξιοπιστίας τροφοδότησης, των οποίων η 24ωρη αδιάλειπτη λειτουργία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή.