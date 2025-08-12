Η METLEN παρέδωσε το data center Athens-3 για την Digital Realty

Η METLEN παρέδωσε επισήμως το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα, το Athens-3 (ATH3), μέσω της M Power Projects, για λογαριασμό της Digital Realty. Το έργο κατασκευάστηκε με τη METLEN ως Κύριο Ανάδοχο και βρίσκεται στο Κορωπί, Αττικής. Το ATH3 προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και παγκόσμιου cloud connectivity, εξυπηρετώντας πελάτες στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του ATH3, η Ελλάδα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, απέκτησε ένα από τα πλέον εξελιγμένα Data Centers, το οποίο πληροί τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας, απόδοσης και βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τη METLEN, το έργο έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για την περιοχή και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Το ATH3 Data Center προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Digital Realty στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν τα Athens-1 & Athens-2 και Heraklion-1. Η METLEN δηλώνει πως παραμένει αφοσιωμένη στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω και του Τομέα M Power Projects που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

Η Digital Realty, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των data centers παγκοσμίως, διαθέτει πάνω από 300 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 25 χώρες και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων data centers, φιλοξενίας εξοπλισμού (colocation) και διασύνδεσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η συνεργασία της METLEN με την Digital Realty στην Ελλάδα αναδεικνύει μια νέα δυναμική της M Power Projects στην αγορά των data centers, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.