Φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Engineering The World 2026 powered by METLEN

Η ODYCEO | NTUA ανακοινώνει τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου φοιτητικού συνεδρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “Engineering The World 2026 powered by METLEN”, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Στις 28 Απριλίου, το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στις 29-30 Απριλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Το “Engineering The World 2026 powered by METLEN” δεν είναι απλώς ένα ακόμη συνέδριο παρακολούθησης ομιλιών. Είναι μια εμπειρία που γεφυρώνει τη φοιτητική δημιουργικότητα με τις ανάγκες της βιομηχανίας και τις προκλήσεις που αναδύονται από την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα γύρω από την Κρισιμότητα Σπανιότητας Δεδομένων. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς, προσφέροντας στους φοιτητές ένα ουσιαστικό real-world exposure στην πραγματική καινοτομία, καθώς και τη δυνατότητα να αποκτήσουν hands-on εμπειρία μέσα από εξειδικευμένα workshops

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν:

International Tech Hackathon : Φοιτητές και tech enthusiasts θα συνεργαστούν για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο 5.000€.

World-Class Speakers & Panels : Συναρπαστικές συζητήσεις με πρωτοπόρους της αγοράς, εστιάζοντας σε τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της τεχνολογίας.

Innovation Showcase (Booths) : Επικοινωνία με φοιτητές, κορυφαίες εταιρείες και startups, ανακαλύπτοντας νέες ευκαιρίες καριέρας.

High-Level Networking & Talent Acquisition: Δυνατότητα για επαφή με στελέχη, founders, investors και άλλους φοιτητές με στόχο το επόμενο βήμα στην επαγγελματική / φοιτητική σας πορεία.

Η ομάδα πίσω από την ODYCEO έχει στόχο να φέρει κοντά τις ιδέες με τις αγορές και τους ανθρώπους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης για τους νέους δημιουργούς. Είτε είστε φοιτητής είτε εκπρόσωπος εταιρείας/επενδυτής που αναζητά ταλέντα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να γίνετε μέρος της αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή:

Εισιτήρια & Εγγραφές : https://www.eventbrite.com/e/engineering-the-world-2026-powered-by-metlen-tickets-1981954401969

: https://www.eventbrite.com/e/engineering-the-world-2026-powered-by-metlen-tickets-1981954401969 Δήλωση Συμμετοχής στο Hackathon : https://forms.gle/xHjbcZKYp32Xapw7A

: https://forms.gle/xHjbcZKYp32Xapw7A Πλήρης Ατζέντα & Πληροφορίες: https://engineering-the-world.odyceo.org/

Αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους εμπλεκόμενους να γίνουν μέρος του κορυφαίου τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε!