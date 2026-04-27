Παρέμβαση της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την ευημερία των εργαζομένων

Στο πλαίσιο των εργασιών του Delphi Forum, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Employee Wellbeing: Building Resilience in the New Economy», το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Πανταζόπουλος.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός ανέδειξε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης της ευημερίας στην εργασία, ως βασικής προϋπόθεσης για μια σύγχρονη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία.

Όπως τόνισε, η ευημερία στην εργασία δεν περιορίζεται στη σωματική υγεία, αλλά περιλαμβάνει την ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ευημερία του εργαζομένου. «Δεν αρκεί να μην είναι κάποιος ασθενής. Στόχος είναι να μπορεί να λειτουργεί δημιουργικά, να νιώθει ασφάλεια, ισορροπία και νόημα στην εργασία του», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψυχική υγεία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευημερίας. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και διαχείρισης του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).

Στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου μέσω του N. 5329/2025 και στη λειτουργία ψηφιακών εργαλείων, όπως το σύστημα «ΗΡΙΔΑΝΟΣ». Τόνισε, επίσης, την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών μέσω των εντατικών ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και την ευρεία πλέον χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, για την αντιμετώπιση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μέτρα, όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες, η καθιέρωση της άδειας πατρότητας, η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας-λοχείας σε περισσότερες μισθωτές μητέρες συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε και τον ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης ως βασικού πυλώνα ευημερίας στην εργασία. Η διασφάλιση εισοδήματος σε περιόδους ανεργίας, ασθένειας ή γήρατος, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού ζωής ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και μειώνουν το άγχος των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με αιχμή το ΤΕΚΑ και την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Αναφερόμενη στις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, η Υφυπουργός στάθηκε στην ανάπτυξη της τηλεργασίας και των υβριδικών μοντέλων. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ίσα δικαιώματα για τους τηλεργαζόμενους, ενώ το δικαίωμα αποσύνδεσης ενισχύει την προστασία της προσωπικής ζωής. «Στόχος μας είναι ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας», σημείωσε.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επεσήμανε, η αξιοποίησή της μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, επιταχύνοντας ουσιαστικά τους χρόνους απονομής των συντάξεων και μειώνοντας συνακόλουθα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός τόνισε ότι η στρατηγική της Πολιτείας κινείται προς ένα ολιστικό μοντέλο ευημερίας στην εργασία, που συνδυάζει την υγεία και ασφάλεια, την ψυχική υγεία, την ισορροπία ζωής και εργασίας και την κοινωνική προστασία.

«Η ευημερία των εργαζομένων δεν είναι μόνο κοινωνική ανάγκη, αλλά και βασικός πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης», κατέληξε.