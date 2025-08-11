Nvidia – AMD: Στην κυβέρνηση Τραμπ το 15% των εσόδων από πωλήσεις chipset στην Κίνα

Οι Nvidia και AMD συμφώνησαν να αποδίδουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις επεξεργαστών στην Κίνα, στο πλαίσιο μιας ασυνήθιστης ρύθμισης με την κυβέρνηση Τραμπ για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για τους ημιαγωγούς τους. Οι δύο κατασκευαστές συμφώνησαν στη χρηματοοικονομική ρύθμιση ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για την κινεζική αγορά που χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις του chipset H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα του MI308. Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη ρύθμιση δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη καθορίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι το υπουργείο Εμπορίου άρχισε να εκδίδει άδειες εξαγωγής για τον H20 την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε επίσης αρχίσει να εκδίδει άδειες για τον επεξεργαστή της AMD για την Κίνα. Η συμφωνία ανταλλάγματος είναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με ειδικούς στον έλεγχο εξαγωγών, καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει ποτέ συμφωνήσει να καταβάλει μέρος των εσόδων της για να αποκτήσει άδειες εξαγωγής. Ωστόσο, η συμφωνία ταιριάζει σε ένα μοτίβο της κυβέρνησης Τραμπ, όπου ο πρόεδρος παροτρύνει τις εταιρείες να λάβουν μέτρα, όπως εγχώριες επενδύσεις, για να αποτρέψουν την επιβολή δασμών, σε μια προσπάθεια να φέρει θέσεις εργασίας και έσοδα στην Αμερική.

Η AMD δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Nvidia δεν αρνήθηκε ότι είχε συμφωνήσει στη ρύθμιση, δηλώνοντας ότι ακολουθεί τους κανόνες που θέτει η αμερικανική κυβέρνηση για τη συμμετοχή της σε παγκόσμιες αγορές. Αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι, με βάση τις προβλέψεις της Nvidia πριν τεθούν σε ισχύ οι έλεγχοι νωρίτερα φέτος, η εταιρεία θα είχε πουλήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο επεξεργαστές H20 στην Κίνα το 2025, δημιουργώντας περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Η κίνηση ακολουθεί την αντιπαράθεση γύρω από τον επεξεργαστή H20. Η Nvidia προσάρμοσε τον H20 για την κινεζική αγορά αφότου ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέβαλε αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών σε πιο προηγμένα chipset που χρησιμοποιούνται για τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές του H20 στην Κίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε πορεία τον Ιούνιο, μετά τη συνάντησή του με τον Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο. Τις επόμενες εβδομάδες, η Nvidia ανησυχούσε επειδή το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS), ο βραχίονας του υπουργείου Εμπορίου που διαχειρίζεται τους ελέγχους εξαγωγών, δεν είχε εκδώσει καμία άδεια. Ο Χουάνγκ έθεσε το ζήτημα στον Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την ανταλλαγή, και το BIS άρχισε να εκδίδει άδειες την Παρασκευή. Η συμφωνία για τα έσοδα του H20 έρχεται καθώς η Nvidia και η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν κριτική για την απόφαση να πωλήσουν το chipset στην Κίνα.

Οι FT ανέφεραν προηγουμένως ότι το υπουργείο Εμπορίου έχει λάβει εντολή να παγώσει νέους ελέγχους εξαγωγών στην Κίνα για να αποφύγει να ανταγωνιστεί το Πεκίνο. Οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ μπορεί να χαλαρώσει τους ελέγχους για να ικανοποιήσει την Κίνα έρχονται καθώς το Πεκίνο πιέζει για χαλάρωση των ελέγχων στους επεξεργαστές μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), ένα κρίσιμο εξάρτημα για την κατασκευή προηγμένων chip τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοφανής συμφωνία απόδοσης εσόδων σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των εξαγωγών τεχνολογίας προς την Κίνα, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.