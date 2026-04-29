Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Κίνα για εκστρατείες κλοπής τεχνολογίας

Την ενίσχυση των μέτρων προστασίας της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καταγγέλλοντας συστηματικές και βιομηχανικής κλίμακας εκστρατείες απόσταξης από ξένες οντότητες που στοχεύουν στην υποκλοπή τεχνολογίας αιχμής. Σύμφωνα με επίσημο μνημόνιο που εστάλη στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει στοιχεία που φέρουν ξένους παράγοντες, κυρίως από την Κίνα, να επιδίδονται σε οργανωμένες προσπάθειες εξαγωγής δυνατοτήτων από τα αμερικανικά συστήματα AI.
Οι επιθέσεις αυτές, όπως αναφέρεται, πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης δεκάδων χιλιάδων εικονικών λογαριασμών και τεχνικών «jailbreaking», οι οποίες επιτρέπουν την παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα. Όπως επισημαίνει ο Michael Kratsios, Διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (OSTP) , η μέθοδος της απόσταξης (distillation) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιγράφων που αποδίδουν με κλάσμα του κόστους ανάπτυξης σε σύγκριση με τα πρωτότυπα μοντέλα. Παράλληλα, οι εν λόγω πρακτικές επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να αποδυναμώνουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τους μηχανισμούς ουδετερότητας των συστημάτων, δημιουργώντας μοντέλα που ενδέχεται να στερούνται αξιοπιστίας.
Προστασία της αμερικανικής καινοτομίας από υποκλοπές
Το νέο σχέδιο δράσης της Ουάσιγκτον προβλέπει την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών με τις εταιρείες AI σχετικά με τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι ξένοι δρώντες. Η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να διευκολύνει τον συντονισμό του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άμυνας και μετριασμού των κινδύνων. Επιπλέον, εξετάζεται μια σειρά από μέτρα για την απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται σε αυτές τις βιομηχανικές εκστρατείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στο οικοσύστημα της τεχνολογίας.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί συγκεκριμένες καταγγελίες από κορυφαία αμερικανικά εργαστήρια. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Anthropic κατηγόρησε τρεις κινεζικές εταιρείες -τις DeepSeek, Moonshot AI και MiniMax- για συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες υποκλοπής δεδομένων μέσω εκατομμυρίων αλληλεπιδράσεων με το μοντέλο Claude. Αντίστοιχα, η OpenAI ενημέρωσε το Κογκρέσο για ενδείξεις που αφορούν τη χρήση συγκεκαλυμμένων μεθόδων από την DeepSeek με στόχο την απόσταξη των δικών της μοντέλων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν θορυβήσει την αμερικανική ηγεσία, καθώς τα νέα μοντέλα, που είναι εξοπλισμένα με εξαιρετικές κυβερνοικανότητες, θα μπορούσαν να εγκυμονούν κινδύνους αν πέσουν σε λάθος χέρια.
Διεθνείς αντιδράσεις και γεωπολιτικές προεκτάσεις
Ο απόστρατος στρατηγός Paul Nakasone, πρώην επικεφαλής της NSA, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας και διπλωματικές διαμαρτυρίες ως απάντηση. Κατά τον ίδιο, η Ουάσιγκτον οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτική σχετικά με τον τρόπο διαμοιρασμού αυτών των τεχνολογιών με διεθνείς εταίρους. Η αυστηροποίηση της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του «AI Action Plan» που δημοσιεύθηκε το 2025, το οποίο στοχεύει στην αποτροπή των αντιπάλων από την κεφαλαιοποίηση στις επενδύσεις της αμερικανικής βιομηχανίας.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο τον επόμενο μήνα. Η ατζέντα της συνόδου αναμένεται να περιλαμβάνει τους ελέγχους στις εξαγωγές ημιαγωγών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι ανησυχίες των νομοθετών εντείνονται από τη στρατηγική της Κίνας για τη συγχώνευση στρατιωτικού και πολιτικού τομέα, η οποία επιτρέπει στην ηγεσία της χώρας να αποκτά στρατιωτική ισχύ μέσω εμπορικών καινοτομιών.