Logicom Solutions: Πληθώρα έργων τεχνολογίας, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

Η Logicom Solutions, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, έχει εκτελέσει επιτυχώς πληθώρα έργων τεχνολογίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Στο κομμάτι των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εταιρεία βοήθησε μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της περιοχής να σχεδιάσουν την ψηφιακή και ΙΤ στρατηγική τους και να την υλοποιήσουν, βοήθησε στη ψηφιοποίηση κρίσιμων διαδικασιών τους και στον σχεδιασμό της ΙΤ αρχιτεκτονικής τους, καθώς επίσης και στον επαναπροσδιορισμό του λειτουργικού μοντέλου του τμήματος πληροφορικής τους.

Στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, παρείχε υπηρεσίες διαχειριζόμενου «Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας» (Security Operations Center – SOC) σε κυβερνητικές υπηρεσίες και τράπεζες, υποστήριξε οργανισμούς κρίσιμων υποδομών να ενδυναμώσουν το πλαίσιο κυβερνοασφάλειάς τους και βοήθησε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να θωρακίσουν τις υποδομές τους και τα ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες τους έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Στην περιοχή του λογισμικού η εταιρεία έχει εκτελέσει σημαντικά έργα όπως την ανάπτυξη της Αριάδνης, της Κυπριακής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη Mobile εφαρμογών τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και ασφαλιστικών εταιρειών, την υλοποίηση ERP συστημάτων μεγάλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, την ανάπτυξη διόδων πληρωμών χρηματοοικονομικών και δημόσιων οργανισμών και πολλά άλλα.

Τέλος, στην περιοχή των ICT υποδομών η εταιρεία έχει υλοποιήσει, μεταξύ άλλων, ψηφιακές υποδομές δικτύου, τηλεδιασκέψεων και τηλεφωνίας σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες καθώς επίσης και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, υποδομές έξυπνων πόλεων, κέντρα δεδομένων σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σύγχρονες ψηφιακές υποδομές σε νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές και υποδομές υπολογιστικού νέφους σε ασφαλιστικές εταιρείες και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Eπιδίωξη της εταιρείας «συνεχώς να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Αυτός είναι ο λόγος που έχει πιστοποιηθεί με πέντε (5) ISO (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 2000, ISO 22301) αποδεικνύοντας την αφοσίωση της στην βελτιστοποίηση των λειτουργιών της, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και πολιτικών που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.

Η αριστεία και συνεχής προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία αναγνωρίζεται από συνεργάτες κολοσσούς στον τομέα της Τεχνολογίας, όπως η CISCO, η οποία κάθε χρόνο τιμά με τα βραβεία της. Για το 2021, η CISCO, απένειμε στην Logicom Solutions τα βραβεία «Συνεργάτης της χρονιάς για τον κλάδο του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT/Industry Partner of the Year)» για Ελλάδα και Κύπρο και «Συνεργάτης παροχής υπηρεσιών της χρονιάς (Service Provider Partner of the Year)» για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα».

Σημειώνεται πως H Logicom Solutions «είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες εταιρείες υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Είναι μέλος του διεθνούς ομίλου εταιρειών της Logicom, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή, με κύκλο εργασιών πέραν του $1 δισ., με πάνω από 850 στελέχη σε 18 χώρες, 8.000 πελάτες, και δραστηριότητες που καλύπτουν την Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία.

Αποστολή της εταιρείας να είναι ο έμπιστος συνοδοιπόρος κάθε οργανισμού, στο ταξίδι του προς τη ψηφιακή του αναβάθμιση. Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, η εταιρεία, σε συνεργασία με ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο, όπως η CISCO, η Microsoft και η Accenture, προσφέρει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών και λύσεων για να υποστηρίξει τις μεταρρυθμιστικές ενέργειες των πελατών της. Μέσω τεσσάρων επιχειρηματικών μονάδων και εξειδικευμένων ομάδων συμβούλων και μηχανικών, η Logicom Solutions προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες και λύσεις λογισμικού και επιχειρηματικών εφαρμογών, υπηρεσίες και λύσεις υποδομών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, και Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Τεχνολογίας (Managed Services)».