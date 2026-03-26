Uni Systems, Intelli, Compellio: ενσωμάτωση ψηφιακής ταυτότητας σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Η Uni Systems, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία Intelli Solutions (Intelli), ανακοινώνει την ολοκληρωμένη λύση Compellio Digital Identity Wallet, συμβατή με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDI Wallet) και τις απαιτήσεις του κανονισμού eIDAS 2.0.

Η λύση αποτελεί ένα ώριμο, αποκεντρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ασφαλή έκδοση, αποθήκευση και επαλήθευση ψηφιακών διαπιστευτηρίων, διασυνδέοντας εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών με τις υποδομές πιστοποίησης και επαλήθευσης άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχιτεκτονική της βασίζεται σε ενοποιημένη backend υποδομή και μηχανισμούς διαλειτουργικότητας, υψηλής ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης, με το βασικό της πλεονέκτημα να εντοπίζεται στην πλήρη επιχειρησιακή διασύνδεση με τις εθνικές υποδομές πιστοποιημένης έκδοσης και επαλήθευσης. Παρότι η mobile εφαρμογή αποτελεί το ορατό σημείο επαφής με τον τελικό χρήστη, η προστιθέμενη αξία της λύσης εδράζεται στην ισχυρή backend υποδομή που υποστηρίζει αξιόπιστη, κλιμακούμενη και διαλειτουργική λειτουργία.

Συγκεκριμένα, η Uni Systems αξιοποιεί τη λύση της Compellio, η οποία βασίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσει διαλειτουργικότητα με δημόσιες αρχές και ψηφιακά πορτοφόλια άλλων χωρών. Η προσέγγιση αυτή μειώνει την εξάρτηση από έναν μεμονωμένο προμηθευτή και επιταχύνει την υιοθέτηση και την κλιμάκωση της λύσης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Παράλληλα, η Intelli, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στην περιοχή του Customer Digital Onboarding, αξιοποιεί τη λύση της Compellio για την παροχή του ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου idbox™ Trust & Compliance Hub (με παροχή agentless KYC & KYB, Fraud Prevention, άμεση επικοινωνία με αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, Sanction lists καθώς και σχετικές κυβερνητικές και ρυθμιστικές πύλες), ενσωματώνοντας πλέον και ένα ολοκληρωμένο Identity Wallet (ID Wally™) για την ασφαλή έκδοση, αποθήκευση και επαλήθευση ψηφιακών διαπιστευτηρίων συμβατών με τον κανονισμό eIDAS2.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για το Compellio Digital Identity Wallet, αξιοποιείται η ανοιχτή τεχνολογία της Talao, βασισμένη σε εμπειρία έργων που λειτουργούν σε παραγωγικά περιβάλλοντα ήδη από το 2022 και έχουν διαχειριστεί περισσότερα από 100.000 ψηφιακά διαπιστευτήρια με υλοποιήσεις για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελβετία. Η ενεργή συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία για το France Identité και στη συμμετοχή σε πρωτοποριακές κοινοπραξίες, όπως αυτή που επιλέχθηκε από το GovTech Lab του Λουξεμβούργου για πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογιών τύπου EUDI Wallet στο εθνικό portal του πολίτη.

Παράλληλα, η πιστοποίηση στο οικοσύστημα του European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), καθώς και η συνεχής ευθυγράμμιση με το EUDI Architecture Reference Framework και τις προδιαγραφές ETSI, επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση της λύσης με τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή της Compellio και της Talao στα μεγάλα ευρωπαϊκά πιλοτικά έργα (EUDI Wallet large scale pilots) WEBUILD και APTITUDE, τις τοποθετεί στον πυρήνα των εξελίξεων που διαμορφώνουν την επόμενη γενιά ψηφιακών πορτοφολιών.

Τέλος, η λύση ενισχύεται από πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσονται μέσω του Web3 Lab της Uni Systems για την εξυπηρέτηση δημόσιων φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μέσω του Identity Wallet της Intelli στον τομέα της ένταξης πελατών. Παρέχεται δε στην ελληνική αγορά σε ένα ευρύ σύνολο ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες ρυθμίζονται από τον κανονισμό eIDAS 2.0, όπως για παράδειγμα τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες μεταφορών και εκπαιδευτικά ιδρύματα.