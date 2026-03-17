Η Ελλάδα στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης για την πρόσβαση στο internet

Η βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε κορυφαία θέση διεθνώς ως προς την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Internet Accessibility Index, η χώρα καταλαμβάνει την 69η θέση παγκοσμίως, σε μια κατάταξη που εξετάζει περισσότερες από 140 χώρες.

Ο δείκτης, που δημοσίευσε η MoneySuperMarket, αξιολογεί το επίπεδο ψηφιακής συνδεσιμότητας με βάση εννέα διαφορετικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων οι ταχύτητες internet, το κόστος broadband και mobile data, η κάλυψη δικτύων, η διαθεσιμότητα δημοσίων Wi-Fi και το ποσοστό των πολιτών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η θέση της Ελλάδας αποτυπώνει μια ενδιάμεση εικόνα. Από τη μία πλευρά η βασική πρόσβαση στο internet είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, από την άλλη όμως η χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται σε κρίσιμους δείκτες απόδοσης σε σχέση με τις πιο ώριμες ψηφιακά αγορές της Ευρώπης.

Η επέκταση των δικτύων 5G και η σταδιακή ανάπτυξη των οπτικών ινών αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν την ψηφιακή συνδεσιμότητα της χώρας. Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έχουν διευρύνει σημαντικά την κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

Παράλληλα, τα έργα ανάπτυξης υποδομών οπτικών ινών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ταχύτερες συνδέσεις σταθερού internet τα επόμενα χρόνια, αν και η διείσδυση των δικτύων αυτών εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρά την πρόοδο στις υποδομές, δύο βασικοί παράγοντες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συνολική θέση της Ελλάδας στον δείκτη. Ο πρώτος αφορά τις ταχύτητες σταθερού broadband, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα δίκτυα οπτικών ινών έχουν ήδη ευρύτερη κάλυψη. Ο δεύτερος σχετίζεται με το κόστος των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, το οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλότερο σε σύγκριση με αρκετές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζοντας την οικονομική προσιτότητα της πρόσβασης στο internet.

Οι χώρες που προηγούνται

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται το Λιχτενστάιν, η Σιγκαπούρη και το Μονακό, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Δανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Η παρουσία τόσων ευρωπαϊκών χωρών στην κορυφή του δείκτη υπογραμμίζει την υψηλή ωριμότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στη βόρεια και δυτική Ευρώπη, όπου οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς έχουν οδηγήσει σε πολύ υψηλές ταχύτητες σύνδεσης και εκτεταμένη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Καλύτερη εικόνα στη ψηφιακή διακυβέρνηση

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική βελτίωση στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά η χώρα καταγράφει επίδοση πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στον Digital Government Index (DGI).

Συγκεκριμένα, κατατάσσεται στην 14η θέση μεταξύ 36 χωρών του ΟΟΣΑ, με συνολική βαθμολογία 0,71, έναντι μέσου όρου 0,70.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, μέσα από την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το gov.gr, το Gov.gr Wallet και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης. Να σημειωθεί ότι βασίζεται στα δεδομένα της περιόδου 2023–2024, χωρίς δηλαδή να αποτυπώνει τις πιο πρόσφατες ιδίως ως προς την οργανωμένη προώθηση και αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα:

Στις «Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πολίτη» (Userdriven) καταγράφει βαθμολογία 0,77, υπερβαίνοντας χώρες όπως η Ελβετία, η Εσθονία, η Σουηδία και η Ολλανδία, με επίδοση υψηλότερη από τον Μ.Ο. των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (0,71).

Στη διάσταση «Κράτος ως Πλατφόρμα» (Government as a platform) αγγίζει το 0,75 και ακολουθείται μεταξύ άλλων από το Βέλγιο, την Ιταλία, τον Καναδά, με επίδοση υψηλότερη από τον Μ.Ο. (0,71).

Στην «Προδραστικότητα» (Proactiveness) καταγράφει 0,70 και αφήνει πίσω το Βέλγιο, την Ιαπωνία, τη Φινλανδία, με επίδοση υψηλότερο από τον Μ.Ο. (0,67).

Στην «Ανοικτότητα» (Open by default) καταγράφει 0,63 και ξεπερνάει το Ισραήλ, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Νέα Ζηλανδία, επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από τον Μ.Ο. (0,59).

Στη διάσταση «Ψηφιακός σχεδιασμός» (Digital by Design) καταγράφει 0,73 επίδοση χαμηλότερη, αλλά πολύ κοντά στον Μ.Ο. (0,75), ξεπερνώντας όμως χώρες όπως το Λουξεμβούργο, την Τουρκία και την Εσθονία.

Στη «Δημόσια διοίκηση βασισμένη στα δεδομένα» (Datadriven public sector) καταγράφει 0,67 επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (0,74), αλλά υψηλότερη σε σχέση με χώρες όπως ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Νέα Ζηλανδία.