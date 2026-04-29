Η Xiaomi παρουσιάζει την έκθεση ESG

Η Xiaomi δημοσίευσε την όγδοη ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών Θεμάτων (ESG) για το 2025, η οποία καταδεικνύει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα. Η στρατηγική της Xiaomi, με γνώμονα τις θεμελιώδεις βασικές τεχνολογίες της, είναι η συνεπής ενσωμάτωση των αρχών ESG στις καθημερινές λειτουργίες του έξυπνου οικοσυστήματος “Human × Car × Home”. Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την πρωτοποριακή τεχνολογία της Xiaomi, στην αξιόπιστη διακυβέρνηση, την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη δέσμευσή της να παρέχει “πράσινα”, ανθεκτικά στο κλίμα προϊόντα για την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας.

Πρωτοποριακή τεχνολογία και αξιόπιστη διακυβέρνηση

Η Xiaomi παραμένει προσηλωμένη στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο των τεχνολογικών καινοτομιών και της στρατηγικής premiumization του Ομίλου. Οι ετήσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2025 ανήλθαν σε 33,1 δισεκατομμύρια RMB. Το προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης, αριθμώντας 25.457 άτομα, αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η Xiaomi έχει δημιουργήσει έναν πίνακα δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) με «βασικά μοντέλα + παράγωγα μοντέλα βασισμένα σε σενάρια» (“foundation models + scenario-based derivative models”), επιτυγχάνοντας τον τεχνολογικό στόχο των γενικών δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει πιο ακριβή προσαρμογή ανά σενάριο. Οι δυνατότητες των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της έχουν οδηγήσει σε σημαντικές καινοτομίες και επιταχύνουν την ενδυνάμωση του έξυπνου οικοσυστήματος “Human × Car × Home”.

Η Xiaomi παρουσίασε πρόσφατα τρία μεγάλα μοντέλα που ανέπτυξε η ίδια, σχεδιασμένα για την εποχή της ενεργητικής τεχνητής νοημοσύνης: το κορυφαίο βασικό μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Pro, το πολυτροπικό μεγάλο μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Omni και το μεγάλο μοντέλο ομιλίας Xiaomi MiMo-V2-TTS. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του, το Xiaomi MiMo-V2-Pro κατέλαβε την 1η θέση στον εβδομαδιαίο όγκο κλήσεων στο OpenRouter, μια παγκόσμια πλατφόρμα API, και κατατάχθηκε 8ο παγκοσμίως και 2ο στην Κίνα στον Δείκτη Ανάλυσης Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Analysis Intelligence Index).

Για να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από το εξελισσόμενο παγκόσμιο ρυθμιστικό τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, η Xiaomi βασίζεται στις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ» για να προτείνει την έννοια της «Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης», διασφαλίζοντας ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της είναι δίκαια, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστα. Υιοθετεί αξιόπιστες πρακτικές διακυβέρνησης αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία της ιδιωτικότητας, την ηθική και την ασφάλεια.

Ασφάλεια δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας

Η Xiaomi δεσμεύεται να δημιουργεί αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες σε τέσσερις κατηγορίες: ασφάλεια, ιδιωτικότητα, συμμόρφωση και διαφάνεια. Οι δυνατότητες και οι πρακτικές της για την προστασία της ιδιωτικής ζωής έχουν επικυρωθεί μέσω έγκυρων πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης ISO 27001 για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία καλύπτει το 100% των τεχνικών εγκαταστάσεων λειτουργίας της, και της πιστοποίησης ISO 27701 για Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας.

Για να ενισχύσει τα θεμέλια ασφάλειας εντός συσκευής και να προστατεύσει το απόρρητο και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των χρηστών, η Xiaomi έχει αναπτύξει το ασφαλές λειτουργικό σύστημα MiTEE, το οποίο λειτουργεί σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ξεχωριστό από το κύριο σύστημα. Αυτό διασφαλίζει ότι τα βασικά περιουσιακά στοιχεία — όπως πρότυπα προσώπου, διαπιστευτήρια πληρωμών, διακριτικά λογαριασμών και ψηφιακά κλειδιά οχημάτων — δεν εγκαταλείπουν ποτέ τη συσκευή ούτε μεταφέρονται πέρα από το τερματικό.

Για την προστασία των δεδομένων μεταξύ συσκευών, η Xiaomi τηρεί αυστηρά τέσσερις βασικές αρχές: Authorization First, End-to-End & No Trace, Consistent Protection και Secure Link. Αυτές εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων υψηλών προδιαγραφών σε σενάρια συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών συσκευών.

Για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών όσον αφορά τα δεδομένα, η Xiaomi έχει τυποποιήσει το χρονικό πλαίσιο επεξεργασίας των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων (DSR) σε 15 ημέρες παγκοσμίως, το οποίο είναι σημαντικά ταχύτερο από την περίοδο ενός μήνα που απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ — με ποσοστό ανταπόκρισης 100%.

«Πράσινα» προϊόντα και κυκλική οικονομία

Με οδηγό τις αρχές των 3R (Reduce, Reuse, Recycle), η Xiaomi διαχειρίζεται την αποδοτικότητα των πόρων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της.

Αρκετά μοντέλα smartphone, συμπεριλαμβανομένων των σειρών Xiaomi 15T και REDMI K90, χρησιμοποιούν mid-plates κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο, υψηλής αντοχής και υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτό αλουμίνιο. Τα περιβλήματα των φορτιστών smartphone ενσωματώνουν 30% πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση (post-consumer recycled). Το ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου είναι 14,2% και 19%, αντίστοιχα, για τα ηλεκτρικά οχήματα της σειράς Xiaomi YU7 και της σειράς Xiaomi SU7.

Η Xiaomi ενσωματώνει συνεχώς συστήματα χαμηλής εκπομπής άνθρακα και σχεδόν-μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα σχέδια και στην έρευνα και ανάπτυξη της. Το 2025, λάνσαρε την πρώτη παγκοσμίως τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για φορτιστές 100W, με αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων κιλοβατώρων ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής. Ο τομέας ψυγείων της εταιρείας έχει εφαρμόσει πρωτοβουλίες μείωσης του διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS) βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό της συσκευασίας, μειώνοντας τη χρήση EPS ανά μονάδα κατά 620g και περιορίζοντας την ετήσια κατανάλωση EPS κατά σχεδόν 310 τόνους.

Πάνω από 2 εκατομμύρια μεταχειρισμένα smartphone ανακυκλώθηκαν μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής κατά τη διάρκεια του έτους. Στις αγορές του εξωτερικού, η Xiaomi έχει αναδείξει τα προγράμματα ανταλλαγής ως βασικό μοχλό του παγκόσμιου κυκλικού οικοσυστήματός της. Το 2025, εγκατέστησε υποδομές ανταλλαγής σε 14 αγορές. Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς, το πρόγραμμα κάλυπτε 24 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Η γκάμα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ανακύκλωση περιλαμβάνει smartphone, ηλεκτρικά σκούτερ, τηλεοράσεις, έξυπνα ρολόγια και ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών προϊόντων.

Κλιματική ανθεκτικότητα

Η Xiaomi προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή και προωθεί τη μείωση των εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητές της και την αλυσίδα αξίας της, σύμφωνα με τον στόχο των 1,5 °C της Συμφωνίας του Παρισιού. Παρέχει επίσης τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιο ανθεκτικά στις κλιματικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Xiaomi Smart Factory και το Xiaomi EV Factory έχουν λάβει πιστοποίηση ISO 50001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας. Στο Xiaomi EV Factory, εισήχθη ένα σύστημα αναγεννητικού θερμικού οξειδωτή (regenerative thermal oxidizer) για την επεξεργασία των καυσαερίων, ενώ παράλληλα ανακτάται η υψηλή θερμότητα για τους χώρους ξήρανσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε συνολική ετήσια ανάκτηση θερμότητας 38.333 GJ. Επιπλέον, το Xiaomi HyperCasting επέτρεψε τη δημιουργία μιας πιο συμπαγούς γραμμής παραγωγής και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων του εργαστηρίου χύτευσης υπό πίεση, γεγονός που μείωσε τις μονάδες ελέγχου θερμοκρασίας και το λειτουργικό φορτίο και εξοικονόμησε περίπου 1,82 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Η Xiaomi πραγματοποιεί επίσης αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συνεχίζοντας τη μετάβαση από τις αεροπορικές μεταφορές στις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό μείωσε τις εκπομπές κατά περίπου 2.471 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα το 2025.

Η Xiaomi προμήθευσε πάνω από 40 εκατομμύρια kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σε 10-πλάσια αύξηση του όγκου συναλλαγών σε ετήσια βάση. Μέσω ενός μοντέλου που συνδυάζει την άμεση σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές και την εμπορία πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, το εργοστάσιο έξυπνων οικιακών συσκευών της Xiaomi έχει προωθήσει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απανθρακοποίηση της αγοραζόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 2026, σχεδιάζει η απευθείας συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια να καλύπτει περίπου το 15% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Xiaomi επενδύει σε επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας στην αλυσίδα της βιομηχανίας οχημάτων νέας ενέργειας. Αυτή η επένδυση εστιάζει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως ελαφριά, υλικά κατάλληλα για αυτοκίνητα και αποδοτικά συστήματα θερμικής διαχείρισης, επιτρέποντας σημαντικές καινοτομίες και την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα βασικών καθαρών τεχνολογιών.

Η Xiaomi δεσμεύεται να αξιοποιήσει την τεχνολογική καινοτομία για να δημιουργήσει ένα προηγμένο και συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα, προσφέροντας στους χρήστες σε όλο τον κόσμο μια ολοκληρωμένη, απρόσκοπτη και βιώσιμη εμπειρία έξυπνης διαβίωσης.

Τα παραπάνω σημεία προέρχονται από την Έκθεση ESG 2025. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη έκθεση (σελ. 110-261).