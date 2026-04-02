ESG στην Ελλάδα: υψηλές προσδοκίες, ελλιπής κατανόηση

H Focus Bari για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, χορηγός έρευνας στο Applia, πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα κοινού με θέμα «ΕSG: Aλλαγή ή Μεταμόρφωση;» με στόχο την αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των Ελλήνων γύρω από τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Applia Hellas στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με συμμετοχή 300+ συνέδρων, αναδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές χρειάζονται ενημέρωση και εμπιστοσύνη προς τις εταιρίες, ενώ η μετάβαση σε ESG πρακτικές, προϋποθέτει ουσιαστική μεταμόρφωση εταιρικής κουλτούρας. Πιο συγκεκριμένα:
- Μόλις 1 στους 5 Έλληνες (21%) δηλώνει εξοικειωμένος με τον όρο ESG, ενώ η πλειοψηφία το αντιλαμβάνεται ως συνολική εταιρική ευθύνη – ένδειξη ότι η έννοια λειτουργεί περισσότερο διαισθητικά παρά συνειδητά.
- Πάνω από 3 στους 4 (77%) θεωρούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σημαντική, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ισχυρή κοινωνική απαίτηση, ακόμη και σε συνθήκες αυξημένων οικονομικών πιέσεων.
- Όμως όταν η θεωρία μεταμορφωθεί σε πρόθεση πράξης, μόνο το 44% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει περισσότερο για πράσινες και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες, αναδεικνύοντας τόσο το έλλειμμα εμπιστοσύνης όσο και το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
- Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η έννοια της βιωσιμότητας καθώς και οι στρατηγικές και πρακτικές που τη συνθέτουν βρίσκονται σε «εμβρυακό» στάδιο στην Ελλάδα, εμφανίζονται τρεις διακριτές τυπολογίες καταναλωτών που σκιαγραφούν το τοπίο, αποκαλύπτοντας διαφορετικές προσδοκίες και επίπεδα εμπλοκής με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη χώρα.
