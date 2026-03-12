Παρασκευή, 13 Μαρτίου

Κυβερνοεπιθέσεις και σύγχρονες απειλές ενισχύουν τη σημασία της άμυνας

Η νέα Πανελλαδική Έρευνα της Focus Bari, αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τα ζητούμενα των πολιτών για την Άμυνα και την Ασφάλεια στη χώρα: Τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των αμυντικών επενδύσεων, θέτοντας ωστόσο σαφείς όρους ως προς την υλοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αναγκαίες, αλλά όχι άνευ όρων: Το 46% των Ελλήνων θεωρεί τις αμυντικές επενδύσεις αναγκαίες, ωστόσο μόνο ένας στους τρείς (36%) στηρίζει περαιτέρω αύξηση των δαπανών.
  • Η ενημέρωση ενισχύει την αποδοχή: Το 57% των ενημερωμένων  πολιτών για τα αμυντικά θέματα, εκτιμά ότι το πολυετές εξοπλιστικό πρόγραμμα ωφελεί τη χώρα (έναντι 37% στο σύνολο).
  • Ισχυρή στήριξη στην ελληνική αμυντική βιομηχανία: Σχεδόν τέσσερις στους πέντε (79%) ενημερωμένους, θεωρούν σημαντική τη συμμετοχή της στα εξοπλιστικά προγράμματα (έναντι 65% στο σύνολο).
  • Απαίτηση για εγχώριο όφελος και διαφάνεια: Το 64% των πολιτών επιθυμεί τα κονδύλια για την άμυνα να κατευθύνονται κυρίως σε ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ δύο στους τρείς (68%) θεωρούν ότι υπάρχει έλλειμμα διαφάνειας στη διαχείρισή τους.

