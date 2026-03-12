GRECA: Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας. Οι καταναλωτικές συνήθειες εξελίσσονται διαρκώς, οι τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές και οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε ένα όλο και πιο ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η συστηματική καταγραφή των τάσεων και των συμπεριφορών των χρηστών του Διαδικτύου αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου επιστρέφει και φέτος με στόχο να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της ελληνικής ψηφιακής αγοράς: τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, πώς πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους αγορές, αλλά και ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα.

Η έρευνα διεξάγεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο φορείς που διαχρονικά συμβάλλουν στη μελέτη και ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα της eQualityNGO.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή οικονομία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η συμβολή των χρηστών του Διαδικτύου είναι καθοριστική. Μέσα από τη συμμετοχή τους ενισχύεται η συλλογική γνώση και δημιουργούνται οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές αλλά και για την ευρύτερη αγορά. Μέσα από τα δεδομένα που συλλέγονται αναδεικνύονται κρίσιμες πληροφορίες για τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, το επίπεδο εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τις προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ιδιαίτερα απλή και απαιτεί μόλις 8 λεπτά. Οι απαντήσεις είναι απολύτως ανώνυμες και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω του συνδέσμου: https://form.typeform.com/to/vmJRYOYX