Η Inalan στα Χανιά

Με μεγάλη χαρά, η Inalan ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών της στην πανέμορφη πόλη των Χανίων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης τις υπερυψηλές ταχύτητες οπτικής ίνας που μεταμορφώνουν την ψηφιακή καθημερινότητα.

Μια Υποδειγματική Συνεργασία με τον Δήμο Χανίων

Η υλοποίηση ενός τέτοιου οράματος δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών. Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμαρχο Χανίων, κύριο Π.Σημανδηράκη, καθώς και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κύριο Μ.Καλογριδάκη, και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία.

Η αυστηρότητα και η προσήλωσή τους στην τήρηση των προδιαγραφών αποτελούν για εμάς εγγύηση ότι το έργο θα εκτελεστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την πόλη. Η υποστήριξή τους στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών αποδεικνύει το όραμα της δημοτικής αρχής για μια πόλη πρότυπο στην ψηφιακή εποχή.

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου υποδομών είναι μια σύνθετη διαδικασία που υλοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ευχαριστούμε θερμά τους κατοίκους των Χανίων για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Για εμάς στην Inalan, η ποιότητα της αποκατάστασης είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα του ίντερνετ που παρέχουμε. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε ατέλεια στις εργασίες μας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Η υπηρεσία ελέγχου ποιότητας της εταιρείας μας δεσμεύεται για την άμεση ανταπόκριση και την τέλεια αποκατάσταση κάθε σημείου.

Αναζητήστε τα σημεία σύνδεσης της Inalan!

Τα ειδικά boxes της Inalan έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της πόλης. Μόλις δείτε ένα τέτοιο κουτί στη γειτονιά σας, σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να σας συνδέσουμε στον κόσμο των οπτικών ινών άμεσα. Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή και την υπομονή σας. Μαζί, φέρνουμε τα Χανιά στην πρώτη γραμμή των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων! Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος στο inalan.gr και γίνετε από τους πρώτους που θα συνδεθούν στο δίκτυο οπτικών ινών της INALAN στα Χανιά.