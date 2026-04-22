Στα 1,3 τρισ. δολάρια ανήλθαν τα παγκόσμια έσοδα των τηλεπικοινωνιών

Ετήσια αύξηση της τάξης του 4% σημείωσαν τα παγκόσμια έσοδα συνδεσιμότητας για το 2025, αγγίζοντας το ποσό των 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Omdia, η αγορά, που περιλαμβάνει κινητή τηλεφωνία, σταθερή ευρυζωνικότητα και φωνητικές υπηρεσίες, παρουσίασε έσοδα 333 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τέταρτο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο τις διαρκείς προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος παραμένει εξαρτημένος από μια βασική δραστηριότητα με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, οι εταιρείες προσπαθούν ακόμη να εδραιώσουν νέες ροές εσόδων στην αγορά. Τα στοιχεία αντανακλούν την προσπάθεια του τομέα να ισορροπήσει ανάμεσα στις παραδοσιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές απαιτήσεις, ενώ η ανάπτυξη της παγκόσμιας συνδεσιμότητας συνεχίζεται.
Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει το 5G, το οποίο έφτασε τις τρεις δισεκατομμύρια συνδέσεις παγκοσμίως με ετήσιο ρυθμό αύξησης 34%. Αν και η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιταχύνεται, εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από το 4G, το οποίο διατηρεί τη βάση του στις 8,3 δισεκατομμύρια συνδέσεις. Η Ασία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, αντιπροσωπεύοντας το 69% των συνολικών συνδέσεων πέμπτης γενιάς. Η κυριαρχία αυτή της ασιατικής ηπείρου υποστηρίζεται από τις εκτεταμένες υποδομές και τη γρήγορη μετάβαση των καταναλωτών σε νέα δίκτυα. Ο ανταγωνισμός στον τομέα των υποδομών εντείνεται, καθώς η επιτάχυνση της υιοθέτησης 5G αλλάζει τον χάρτη.
Η ραγδαία εξάπλωση των δικτύων 5G
Στον τομέα της σταθερής ευρυζωνικότητας, οι συνδέσεις ανήλθαν σε 1,6 δισεκατομμύρια το 2025, με την τεχνολογία FTTx να επικρατεί πλήρως. Οι συνδέσεις μέσω οπτικών ινών ξεπέρασαν το 1,169 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 7%. Μια σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, όταν η Ινδία προσπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε η ηγέτιδα αγορά στα 5G FWA στον κόσμο. Με 14,5 εκατομμύρια συνδέσεις έναντι 13,9 εκατομμυρίων των ΗΠΑ, η ινδική αγορά φανερώνει την τεράστια δυναμική της στην ασύρματη σταθερή πρόσβαση. Η ευρυζωνικότητα μέσω των οπτικών ινών παραμένει ο βασικός πυλώνας της συνδεσιμότητας.
Στην παγκόσμια κατάταξη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με βάση τα έσοδα, η κυριαρχία των αμερικανικών και κινεζικών ομίλων είναι αδιαμφισβήτητη. Οι οκτώ από τις δέκα κορυφαίες θέσεις καταλαμβάνονται από παρόχους από τις ΗΠΑ και Κίνα, γεγονός που υπογραμμίζει τη συγκέντρωση ισχύος σε αυτές τις δύο οικονομίες. Οι υπόλοιπες δύο θέσεις της δεκάδας ανήκουν σε εταιρείες από την Ιαπωνία, συμπληρώνοντας το σκηνικό της παγκόσμιας ηγεμονίας. Η απουσία ευρωπαϊκών παρόχων από την πρώτη δεκάδα αποτελεί ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προβληματίζει τους αναλυτές της αγοράς σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της Γηραιάς Ηπείρου και τις μελλοντικές επενδυτικές δυνατότητες.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι αποδόσεις
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες CAPEX διαμορφώθηκαν στα 303 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2025, παρουσιάζοντας μια ελαφρά μείωση. Παρόλο που παρατηρείται πτώση των κεφαλαιουχικών δαπανώνκατά 2% σε ετήσια βάση, η εικόνα θεωρείται βελτιωμένη σε σύγκριση με το 3,5% που καταγράφηκε το 2024. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σταδιακή σταθεροποίηση των επενδύσεων μετά την αρχική μεγάλη ώθηση για την ανάπτυξη των δικτύων 5G. Οι πάροχοι εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των πόρων τους, επιδιώκοντας μια βελτίωση σε σχέση με πέρυσι στην απόδοση των κεφαλαίων τους εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων.
Σχολιάζοντας τα δεδομένα, ο Ari Lopes, Practice Leader της Omdia, ανέφερε ότι ο κλάδος παραμένει επίκαιρος αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρούς αντίθετους ανέμους, όπως η αργή ανάπτυξη. Ο Lopes τόνισε ότι ο τομέας δεν έχει ακόμη αποκομίσει αποδόσεις από τις νέες τεχνολογίες και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Παρά την κεντρική σημασία της συνδεσιμότητας στη σύγχρονη οικονομία, η δυσκολία μετατροπής των τεχνολογικών υποδομών σε κερδοφόρα νέα προϊόντα παραμένει το κύριο εμπόδιο. Η πρόκληση για το 2026 θα είναι η εξεύρεση μοντέλων που θα αξιοποιούν το cloud και το AI για την ενίσχυση των εσόδων.