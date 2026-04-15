Εξαγορά της Globalstar από την Amazon έναντι 11,57 δισ. δολαρίων

Σε τροχιά άμεσου ανταγωνισμού με τη Starlink του Elon Musk εισέρχεται η Amazon, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της Globalstar έναντι 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση του δορυφορικού δικτύου Leo, προσδίδοντας στον τεχνολογικό κολοσσό υποδομές, άδειες φάσματος και έναν στόλο υφιστάμενων δορυφόρων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2027, με την Amazon να προσφέρει στους μετόχους της Globalstar την επιλογή μεταξύ 90 δολαρίων σε μετρητά ή 0,3210 μετοχών της Amazon για κάθε τίτλο που κατέχουν. Η συμφωνία προκάλεσε άνοδο άνω του 10% στην τιμή της μετοχής της Globalstar, ενώ η μετοχή της Amazon ενισχύθηκε κατά 3% στις διεθνείς αγορές.
Η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και των παγκόσμιων εξουσιοδοτήσεων φάσματος της Globalstar επιτρέπει στην Amazon την ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου συστήματος direct-to-device, η έναρξη του οποίου τοποθετείται χρονικά το 2028. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης κινητών συσκευών με δορυφόρους, γεγονός που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών σε απομονωμένες περιοχές χωρίς κάλυψη επίγειων δικτύων. Σύμφωνα με τον Panos Panay, ανώτερο αντιπρόεδρο συσκευών και υπηρεσιών της Amazon, ο συνδυασμός της εμπειρίας της Globalstar με την καινοτομία της Amazon θα εξασφαλίσει ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις για τους καταναλωτές παγκοσμίως, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα σε περιοχές όπου η πρόσβαση ήταν περιορισμένη. Η Globalstar διαθέτει επί του παρόντος στόλο δύο δεκάδων δορυφόρων που θα λειτουργούν παράλληλα με το δίκτυο της Amazon.
Συνεργασία με Apple και νέα δορυφορικά χρονοδιαγράμματα
Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνεται η δέσμευση της Amazon για τη διατήρηση της συνεργασίας με την Apple, η οποία χρησιμοποιεί τις υποδομές της Globalstar για δορυφορικές υπηρεσίες στα iPhone και Apple Watch. Η Apple είχε επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στην Globalstar το 2024, αποκτώντας το 20% της εταιρείας προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση του αστερισμού δορυφόρων και των επίγειων υποδομών της. Η Amazon επιβεβαίωσε ότι οι λειτουργίες ασφαλείας, όπως το Emergency SOS που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε απομονωμένες τοποθεσίες, θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται κανονικά, διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες των συσκευών της Apple. Η Globalstar είχε δηλώσει παλαιότερα ότι το δίκτυο που αναπτύσσεται με την Apple θα επεκταθεί στους 54 δορυφόρους.
Η στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου Leo, το οποίο μετονομάστηκε από Project Kuiper, προβλέπει τη δημιουργία ενός αστερισμού χιλιάδων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς για την παροχή διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, η Amazon είχε θέσει σε τροχιά περισσότερους από 240 δορυφόρους, χρησιμοποιώντας πυραύλους των εταιρειών United Launch Alliance και SpaceX. Παρά την πρόοδο, η εταιρεία αντιμετωπίζει πιέσεις σχετικά με την τήρηση των ρυθμιστικών προθεσμιών, έχοντας ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών επιπλέον χρόνο για την εκτόξευση των πρώτων 1.600 δορυφόρων μέχρι τον Ιούλιο του 2026. Η τρέχουσα εξαγορά θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, ενισχύοντας τη θέση της Amazon στον κλάδο.
Ανταγωνισμός με Starlink και απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο του δορυφορικού διαδικτύου παραμένει έντονος, με τη Starlink της SpaceX να διατηρεί το προβάδισμα διαθέτοντας περισσότερους από 10.000 δορυφόρους και εξυπηρετώντας 9 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η SpaceX αναπτύσσει ήδη τη δική της υπηρεσία direct-to-device, τη Starlink Mobile, μέσω συνεργασιών με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως η T-Mobile. Η εξαγορά της Globalstar προσφέρει στην Amazon το απαραίτητο φάσμα συχνοτήτων για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε αυτό το νέο πεδίο, επιτρέποντάς της να καλύψει το κενό που την χώριζε από την SpaceX. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ενοποίηση δυνάμεων είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλίμακας και της εκτοξευτικής ικανότητας της SpaceX, η οποία αποτελεί τον κύριο παίκτη στη συγκεκριμένη αγορά με συνεχή ανάπτυξη νέων δορυφόρων.
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) πρόκειται να αξιολογήσει τη συναλλαγή, με τον πρόεδρο Brendan Carr να δηλώνει ότι η υπηρεσία διατηρεί θετική στάση απέναντι στην εξαγορά. Ο Carr τόνισε ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τον ανταγωνισμό και προάγει το όραμα για την ηγετική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στις τεχλογίες direct-to-cell επόμενης γενιάς. Η FCC έχει ήδη εγκρίνει το αίτημα της Amazon για την εκτόξευση επιπλέον 4.500 δορυφόρων, υποστηρίζοντας την ταχεία επέκταση της διαστημικής οικονομίας. Παράλληλα, η επιτροπή παραμένει ανοιχτή σε σχέδια όπως τα τροχιακά κέντρα δεδομένων, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη του τομέα. Η διαδικασία έγκρισης θα εξαρτηθεί από την τήρηση συγκεκριμένων οροσήμων ανάπτυξης από την πλευρά της Globalstar, διασφαλίζοντας την τήρηση των εθνικών στρατηγικών στόχων συνδεσιμότητας.