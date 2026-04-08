FTTH αγορά: Κάλυψη 65%, διείσδυση 23% και overbuild σε εξέλιξη

Σε κάλυψη που αντιστοιχεί περίπου στο 65% της χώρας έχουν φτάσει τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση (FTTH), ενώ η διείσδυση της υπηρεσίας διαμορφώνεται στο 23% του συνόλου των γραμμών σταθερής.

Σύμφωνα με στοιχεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς που συγκέντρωσε το infocom.gr, οι εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις FTTH στο τέλος του 2025 ανέρχονταν σε 3,1 εκατ., σε σύνολο 4,8 εκατ. γραμμών σταθερής τηλεφωνίας στην επικράτεια. Στην ανάπτυξη των υποδομών αυτών συμμετέχουν οι ΟΤΕ, Vodafone και Nova, με τον ΟΤΕ να διατηρεί το μεγαλύτερο αποτύπωμα, καθώς έχει εγκαταστήσει περίπου 2,1 εκατ. γραμμές.

Η εικόνα της αγοράς επηρεάζεται πλέον και από την παρουσία πρόσθετων παικτών σε ορισμένες περιοχές, όπου καταγράφεται επικάλυψη δικτύων. Το overbuild αυτό συνδέεται κυρίως με την είσοδο της ΔΕΗ στις υποδομές FTTH, αλλά και με τη δραστηριότητα της Inalan και της HCN, η οποία αναπτύσσεται σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Οι γραμμές αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται σε περίπου 950 χιλ.

Σε επίπεδο ενεργών συνδέσεων, στο τέλος του 2025 περίπου 1,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις διέθεταν σύνδεση FTTH. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 35% της διαθέσιμης κάλυψης και σε 23% επί του συνόλου της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας.

Είναι ενδεικτικό ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η κάλυψη βρισκόταν στο 56% και η διείσδυση στο 17%. Μέσα σε έξι μήνες, η κάλυψη αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες και η διείσδυση κατά 6 μονάδες, εξέλιξη που αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό και στο πρόγραμμα επιδότησης της ζήτησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, λειτούργησε ως βασικός μηχανισμός ενίσχυσης της μετάβασης χρηστών σε συνδέσεις οπτικών ινών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται νέα πηγή χρηματοδότησης για τη συνέχισή του, καθώς η πλευρά της ζήτησης εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης.

Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη των δικτύων συνεχίζει να συναντά εμπόδια. Η επέκταση σε λιγότερο εμπορικές περιοχές συνεπάγεται υψηλότερο κόστος και χαμηλότερες αποδόσεις, ενώ ακόμη και σε αστικά κέντρα εξακολουθούν να καταγράφονται καθυστερήσεις λόγω διοικητικών διαδικασιών, αδειοδοτήσεων και ανεπαρκούς συντονισμού τεχνικών έργων.

Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, με στόχο να περιοριστούν τα εμπόδια που συνδέονται με το κόστος εγκατάστασης, τον κατακερματισμό των υποδομών και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Το σχέδιο ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1309 και δίνει έμφαση στην κοινή χρήση υφιστάμενων υποδομών, όπως αγωγοί και δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης και μεταφορών, ώστε να αποφεύγονται νέες εκσκαφές όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Παράλληλα, προβλέπει ενίσχυση του συντονισμού τεχνικών έργων μεταξύ διαφορετικών φορέων, απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και πρόσβαση σε πληροφορίες για υφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές. Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα έχει το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει δεδομένα για υποδομές, δικαιώματα διέλευσης, αδειοδοτήσεις και έργα, διευρύνοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του σημερινού e-Διέλευσις.

Το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με συναρμόδια υπουργεία και με την ΕΕΤΤ, με τις βασικές παρατηρήσεις να εστιάζουν σε ζητήματα αρμοδιοτήτων, εξαιρέσεων και διαθεσιμότητας δεδομένων.