Η Νότια Κορέα θεσπίζει καθολικό δικαίωμα στη χρήση δεδομένων

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επιβάλλει τη δωρεάν παροχή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με ταχύτητα 400 kbps μετά την εξάντληση των προγραμμάτων, διασφαλίζοντας τη βασική ψηφιακή πρόσβαση για επτά εκατομμύρια πολίτες. Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) οριστικοποίησε τη συμφωνία με τους τρεις μεγάλους παρόχους της χώρας, SK Telecom, KT και LG Uplus, ενσωματώνοντας την επιλογή σε όλα τα υφιστάμενα προγράμματα LTE και 5G. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην απρόσκοπτη χρήση υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων και πλοήγησης χωρίς επιπλέον χρεώσεις, καθιερώνοντας ένα πλαίσιο καθολικής πρόσβασης που προσομοιάζει στο μοντέλο του βασικού εισοδήματος, προσαρμοσμένο στις ψηφιακές ανάγκες του 2026.
Η εφαρμογή της νέας πολιτικής αναμένεται να επιφέρει συνολική μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών κατά 322,1 δισεκατομμύρια γουόν ετησίως για τους καταναλωτές. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης 400 kbps κρίνονται επαρκείς για τη διατήρηση των βασικών ψηφιακών λειτουργιών, αποτρέποντας τον πλήρη αποκλεισμό των χρηστών από το διαδίκτυο σε περίπτωση εξάντλησης του προπληρωμένου όγκου δεδομένων. Η ρυθμιστική αρχή εκτιμά ότι το μέτρο θα καλύψει άμεσα 7,17 εκατομμύρια συνδρομές, ενισχύοντας τη σταθερότητα των τιμών καταναλωτή σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην ευρύτερη οικονομία της Ανατολικής Ασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής ομάδας εργασίας.
Ειδικές ρυθμίσεις για ηλικιωμένους και τιμολογιακές μειώσεις
Το σχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες παροχές για τους πολίτες άνω των 65 ετών, στους οποίους θα παρέχονται απεριόριστες φωνητικές κλήσεις και μηνύματα κειμένου. Περίπου 1,4 εκατομμύριο συνδρομητές αυτής της ηλικιακής κατηγορίας θα λάβουν επιπλέον δωρεάν όγκο δεδομένων, ενώ η μετάβαση στα νέα προνόμια θα πραγματοποιείται αυτόματα με την εγγραφή σε τυπικά προγράμματα. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει το ψηφιακό χάσμα στις μεγαλύτερες ηλικίες, εξασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση σε κρίσιμες κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες παραμένει διαθέσιμη για όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Παράλληλα, οι πάροχοι δεσμεύτηκαν για τη μείωση της αρχικής τιμής των προγραμμάτων 5G στα επίπεδα των 20.000 γουόν, έναντι των περίπου 40.000 γουόν που ίσχυαν προηγουμένως. Η δομή της αγοράς μεταβάλλεται, καθώς ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων πακέτων από τους τρεις μεγάλους παρόχους θα μειωθεί από 250 σε λιγότερα από τα μισά. Η ενοποίηση των προγραμμάτων LTE και 5G αποσκοπεί στην εξάλειψη της σύγχυσης των καταναλωτών και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τιμολόγησης που διευκολύνει τη σύγκριση των υπηρεσιών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας λύσης για τους χρήστες.
Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά από παραβιάσεις ασφαλείας
Η αποδοχή αυτών των μέτρων από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες συνδέεται άμεσα με μια σειρά περιστατικών ασφαλείας. Η SK Telecom αντιμετώπισε πρόσφατα μαζική διαρροή δεδομένων, ενώ η LG Uplus βρέθηκε στο επίκεντρο κρίσης με την εμφάνιση αρχείων 3TB στο dark web και η KT κατηγορήθηκε για ελλιπή προστασία σε συστήματα femtocell. Η κορεατική κυβέρνηση χρησιμοποίησε αυτά τα περιστατικά ως μοχλό πίεσης, υπογραμμίζοντας ότι οι πάροχοι οφείλουν να ανταποκριθούν με συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο για να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός ICT, Bae Kyunghoon, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι υποσχέσεις για τη μη επανάληψη λαθών του παρελθόντος δεν επαρκούν πλέον. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι οφείλουν να μετασχηματιστούν, προσφέροντας οφέλη στο κοινό και εγγυώμενοι τα βασικά επικοινωνιακά δικαιώματα. Η πολιτική ηγεσία της Νότιας Κορέας θεωρεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα της καθημερινής ζωής, το οποίο η πολιτεία οφείλει να προστατεύει μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην εγχώρια αγορά.
Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και προστασία καταναλωτή
Πέρα από τις κοινωνικές παροχές, η κυβέρνηση προωθεί την ενίσχυση των επενδύσεων σε δίκτυα που υποστηρίζουν εφαρμογές AI και deep tech. Ο Bae Kyunghoon παρότρυνε τους παρόχους να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές δικτύου και όχι μόνο στα κέντρα δεδομένων, ώστε οι νέες τεχνολογίες να είναι προσβάσιμες σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Το κράτος προσφέρει υποστήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη για δίκτυα επόμενης γενιάς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες θα διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για την αναβάθμιση του Wi-Fi στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα τρένα μεγάλων αποστάσεων.
Τέλος, από τον Οκτώβριο του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα ειδοποίησης βέλτιστου προγράμματος, κατόπιν τροποποίησης του νόμου περί τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Το εργαλείο αυτό θα βοηθά τους χρήστες να επιλέγουν το καταλληλότερο πακέτο με βάση την πραγματική τους κατανάλωση, αποτρέποντας τις περιττές χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται. Η ρυθμιστική παρέμβαση ολοκληρώνει το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, δημιουργώντας ένα ψηφιακό οικοσύστημα όπου η τεχνολογική πρόοδος συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη και τη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους τους πολίτες της χώρας.