Intracom Telecom: Νέος Senior Vice President στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Intracom Telecom ανακοινώνει τον διορισμό του Nick Karter στη θέση του Senior Vice President στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Nick διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών, τη διαχείριση μεγάλων λογαριασμών και την επιτυχή εκτέλεση σύνθετων έργων διεθνούς κλίμακας.

Στο νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με βασικούς πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συμβολή στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη μετάβαση προς τα δίκτυα επόμενης γενιάς (6G).

Η εμπειρία και η διοικητική του προσέγγιση θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.