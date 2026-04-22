Άλμα 25% σημείωσαν οι δορυφορικές συνδέσεις smartphone σε οκτώ μήνες

Την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς δορυφορικής σύνδεσης επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ookla για το 2026. Η υπόσχεση για καθολική κάλυψη χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς συνοδεύει την ωρίμανση της τεχνολογίας D2D φέτος, καθώς η βιομηχανία αφήνει πίσω της το στάδιο των πειραματισμών. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες συνδέσεις περιορίζονται ακόμη στη μεταφορά λίγων byte δεδομένων, η πρόοδος είναι σταθερή και επηρεάζει ήδη παρόχους, ρυθμιστικές αρχές και χρήστες παγκοσμίως. Η δυνατότητα των smartphone να συνδέονται απευθείας με δορυφόρους μετατρέπεται από σενάριο επιστημονικής φαντασίας σε καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σε απομονωμένες περιοχές.
Η Starlink Mobile ηγείται της προσπάθειας, έχοντας ξεκινήσει εμπορικές υπηρεσίες σε χώρες όπως η Χιλή, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 45,9% των συνδέσεων, η δυναμική μετατοπίζεται σταδιακά σε αγορές με εκτεταμένες αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την Ookla, η Αυστραλία και ο Καναδάς ακολουθούν με σημαντικά μερίδια, καθώς οι χρήστες επιδιώκουν σύνδεση σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου τα επίγεια δίκτυα αδυνατούν να φτάσουν. Η παγκόσμια υιοθέτηση παραμένει σε αρχικά στάδια, με το 1,26% των χρηστών στη Χιλή να αποτελεί την υψηλότερη καταγεγραμμένη διείσδυση, αναδεικνύοντας τις προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.
Η κυριαρχία των ΗΠΑ και της Starlink
Οι δοκιμές πεδίου της RootMetrics στην πολιτεία της Νέας Υόρκης αποκάλυψαν τις προκλήσεις της επικοινωνίας με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Με τη χρήση συσκευών Android σε κίνηση, οι ερευνητές πέτυχαν ποσοστό επιτυχίας 60% στην αποστολή μηνυμάτων κειμένου υπό αντίξοες συνθήκες. Ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της αμφίδρομης επικοινωνίας ανήλθε σε 77 δευτερόλεπτα, αναδεικνύοντας τους φυσικούς περιορισμούς του link budget σε πραγματικές συνθήκες. Τα σήματα D2D, που κυμαίνονται μεταξύ -108 και -126 dBm, βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων της φυσικής, απαιτώντας συχνά καθαρή θέα προς τον ουρανό για βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτά τα σήματα επιβιώνουν κυρίως λόγω της απουσίας παρεμβολών σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα.
Η είσοδος νέων παικτών στην αγορά αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό και να βελτιώσει τις προσφερόμενες ταχύτητες στο άμεσο μέλλον. Η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της εταιρείας Globalstar, κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση του εγχειρήματος Amazon Leo και των δορυφορικών της υπηρεσιών. Παράλληλα, η AST SpaceMobile προγραμματίζει την εκτόξευση δεκάδων δορυφόρων έως το τέλος του έτους, υποσχόμενη ταχύτητες ευρυζωνικής σύνδεσης δεδομένων που θα αγγίζουν τα 120 Mbps. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του κόστους εκτόξευσης μέσω των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την εμπορική επέκταση των δορυφορικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα.
Νέες επενδύσεις και τεχνολογικές προκλήσεις στον κλάδο
Η οικονομική στρατηγική των παρόχων προσαρμόζεται καθώς η τεχνολογία μεταβαίνει από το στάδιο των δοκιμών στην πλήρη εμπορική εκμετάλλευση. Εταιρείες όπως η T-Mobile και η Rogers άρχισαν να επιβάλλουν χρεώσεις ύψους 10 δολαρίων μηνιαίως για πρόσβαση στις υπηρεσίες της Starlink μετά τη δοκιμαστική περίοδο. Αντίθετα, στην Ουκρανία και την Ιαπωνία, οι τοπικοί πάροχοι προσφέρουν τη δυνατότητα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στους συνδρομητές των ακριβότερων προγραμμάτων τους. Την ίδια στιγμή, οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως εξετάζουν ζητήματα παρεμβολών και την πλήρη ενσωμάτωση του D2D στα μελλοντικά πρότυπα 6G. Η ανάγκη για διεθνή τυποποίηση των κωδικών αναγνώρισης δικτύου παραμένει προτεραιότητα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Ο αντίκτυπος στις υποδομές των επίγειων δικτύων παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα για τους διαχειριστές πύργων και τους επενδυτές τηλεπικοινωνιών. Ενώ η δορυφορική σύνδεση καλύπτει κενά σε απομακρυσμένες περιοχές, η αδυναμία διείσδυσης σε κτίρια περιορίζει τη χρήση της κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και απομονωμένα περιβάλλοντα. Η Starlink υποστηρίζει ότι η δεύτερη γενιά δορυφόρων της θα επιτρέψει πλήρη συνδεσιμότητα δικτύου 5G, μειώνοντας την ανάγκη για δαπανηρές επίγειες επενδύσεις σε δύσβατα εδάφη. Για τον τελικό καταναλωτή, η εξέλιξη αυτή σημαίνει τη σταδιακή κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών στην επικοινωνία, εξασφαλίζοντας ότι το smartphone θα παραμένει λειτουργικό ακόμη και στα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, αλλάζοντας τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών.