WINGS: κεντρικός ρόλος στο ευρωπαϊκό έργο EURO-3C των €75 εκατ. για υποδομές Telco-Edge-Cloud

Η WINGS ICT Solutions συμμετέχει ως ο μεγαλύτερος οργανισμός από την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό έργο EURO-3C, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Use Cases και των Proofs of Concept (PoCs).

Το έργο EURO-3C, προϋπολογισμού €75 εκατ., ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Mobile World Congress 2026 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της πρώτης μεγάλης κλίμακας ομοσπονδιακής υποδομής Telco–Edge–Cloud στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ψηφιακή κυριαρχία της ΕΕ και μειώνοντας την εξάρτηση από παρόχους τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο του έργου, η WINGS συντονίζει τον καθορισμό των εφαρμογών και των πιλοτικών επιδείξεων, καθώς και την επικύρωση των λύσεων σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Τα Proofs of Concept θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως Automotive, Energy, Public Protection and Disaster Relief (PPDR) και Transport στους οποίους έχει ήδη αναπτύξει καινοτόμα σχετικά προϊόντα (wi.move, wi.sense, wi.breathe, wi.supply).

Το EURO-3C συγκεντρώνει 87 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, επιταχύνοντας την καινοτομία σε τομείς όπως 6G, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και τηλεπικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς.