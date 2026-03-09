Συνασπισμός 29 οργανώσεων ζητά αυστηρότερους κανόνες για το Big Tech

Συνολικά 29 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με επικεφαλής το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (Forbrukerrådet), απέστειλαν επιστολή προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση της υποβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία αυτή καταγγέλλει τη συγκέντρωση ισχύος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και την τάση που περιγράφεται ως «enshittification», η οποία δυσχεραίνει την εμπειρία των χρηστών. Οι υπογράφοντες προειδοποιούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την προτεινόμενη απορρύθμιση της ψηφιακής αγοράς εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.
Oι οργανώσεις εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη στρατηγική των εταιρειών πληροφορικής να περιπλέκουν τη χρήση των προϊόντων τους, υποστηρίζοντας πώς η διαδικασία αυτή οδηγεί σε συνεχή ανάγκη αναβάθμισης συστημάτων και την πανταχού παρούσα εμφάνιση διαφημίσεων σε κάθε επίπεδο εφαρμογής. Παράλληλα, παρατηρείται μια στροφή προς μοντέλα παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω συνδρομής, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να πληρώνουν για λειτουργίες που παλαιότερα συμπεριλαμβάνονταν στην τιμή αγοράς. Αυτή η πρακτική θεωρείται ότι εγκλωβίζει τους χρήστες σε οικοσυστήματα χωρίς πραγματικές εναλλακτικές λύσεις, υπονομεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Αντιδράσεις για την υποβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών
Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα επιδείνωση των ψηφιακών υπηρεσιών αποβαίνει εις βάρος της χρηστικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπογράφοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται η Διεθνής Αμνηστία και η Homo Digitalis, αναφέρουν ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εκμεταλλεύονται την κυρίαρχη θέση τους για να επιβάλλουν ανεπιθύμητες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε γωνιά των εφαρμογών τους. Η έκθεση με τίτλο «Breaking free: pathways to a fair technological future» υποστηρίζει πώς οι πάροχοι λογισμικού υποβαθμίζουν σκόπιμα τις υπηρεσίες τους μόλις εξασφαλίσουν τη δέσμευση μιας κρίσιμης μάζας πελατών. Αυτή η εξάρτηση καθιστά την ψηφιακή ραχοκοκαλιά της κοινωνίας ευάλωτη στις διαθέσεις ελάχιστων κολοσσών.
Οι ακτιβιστές για τα ψηφιακά δικαιώματα επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε καταναλωτικά προϊόντα, αλλά επεκτείνεται και στο λογισμικό επιχειρήσεων. Οι πελάτες συχνά διαμαρτύρονται για την αφαίρεση χρήσιμων λειτουργιών ή την αντικατάστασή τους από πιο περίπλοκα συστήματα που απαιτούν πρόσθετο κόστος. Η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων επιτρέπει στους παρόχους να υποβαθμίζουν την ποιότητα εξυπηρέτησης χωρίς να φοβούνται την απώλεια του πελατολογίου τους. Οι οργανώσεις τονίζουν την ανάγκη για μια νέα ισορροπία δυνάμεων που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να ελέγχουν τις ψηφιακές τους εμπειρίες και να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιούν τα προϊόντα που κατέχουν.
Κίνδυνοι από την προτεινόμενη απορρύθμιση της τεχνολογίας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Digital Omnibus», το οποίο στοχεύει στην απορρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να αποδυναμώσει το πλαίσιο προστασίας του GDPR, την οδηγία ePrivacy και την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Υποστηρίζεται ότι οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν τους τεράστιους πόρους τους για να ασκήσουν πιέσεις στους λήπτες αποφάσεων, επιδιώκοντας τη μείωση της εποπτείας. Η επιστολή αναφέρει ότι η απορρύθμιση θα επιτρέψει στους κολοσσούς της τεχνολογίας να εδραιώσουν περαιτέρω την κυριαρχία τους στις ψηφιακές αγορές, περιορίζοντας την καινοτομία από μικρότερους παίκτες.
Η κριτική εστιάζει επίσης στη νομιμοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στη συλλογή και χρήση τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι 29 οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρακτικές είναι σε πολλές περιπτώσεις ασύμβατες με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Η επιστολή προς τους Επιτρόπους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας χειραγωγούν την καινοτομία και τις αγορές μέσω της υπερβολικής ισχύος τους. Προτείνεται η διατήρηση αυστηρών κανόνων που θα λειτουργούν ως προστατευτικά κιγκλιδώματα για την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων και όχι εναντίον τους.
Προτάσεις για την αποκατάσταση του ψηφιακού ανταγωνισμού
Για την αναστροφή της παρούσας κατάστασης, οι οργανώσεις καλούν για την ενίσχυση της επιβολής των υφιστάμενων νόμων, όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Η αυστηρή και σθεναρή εφαρμογή της νομοθεσίας θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και την προστασία της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι υπογράφοντες ζητούν από τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε τεχνολογίες βασισμένες στην ανοικτότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα των δεδομένων. Η προώθηση αυτών των αρχών μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις, σπάζοντας την εξάρτηση από το Big Tech που χαρακτηρίζει τη σημερινή αγορά.
Τέλος, η πρωτοβουλία προτείνει την υιοθέτηση μιας ισχυρής Πράξης για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη (Digital Fairness Act) για την κάλυψη των υπαρχόντων νομικών κενών. Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς σχεδιασμούς και την άδικη εξατομίκευση των υπηρεσιών που πλήττει την ελευθερία επιλογής. Επιπλέον, προτείνεται ο δημόσιος τομέας να αξιοποιήσει τη δύναμή του ως αγοραστής για να στηρίξει ηθικές πρακτικές προμήθειας τεχνολογίας. Η διασφάλιση της δυνατότητας των χρηστών να μεταβαίνουν σε εναλλακτικούς παρόχους αποτελεί κεντρικό πυλώνα των προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανώσεις ευελπιστούν στη διαμόρφωση ενός δίκαιου τεχνολογικού μέλλοντος που θα σέβεται τον χρήστη.