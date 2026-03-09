Ο Λευκός Οίκος προωθεί τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Παρασκευή τη νέα εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Το κείμενο, που συνοδεύεται από ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα για την καταπολέμηση της ψηφιακής απάτης, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ομοσπονδιακών δικτύων και των κρίσιμων υποδομών μέσω της χρήσης αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής. Η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μετακβαντική κρυπτογράφηση και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την ενίσχυση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, προβλέπεται η απλούστευση των κανονιστικών πλαισίων για την ενίσχυση της ιδιωτικής καινοτομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική κυριαρχία στον ψηφιακό τομέα έναντι ξένων απειλών.
Ενίσχυση επιθετικών ικανοτήτων και αποτροπής απειλών
Η νέα στρατηγική προκρίνει τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των αντιπάλων μέσω της συνδυασμένης χρήσης επιθετικών και αμυντικών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών στον παγκόσμιο κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με το έγγραφο, προβλέπεται η παροχή σημαντικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματική εξάρθρωση εχθρικών δικτύων, ενώ δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης αυταρχικών τεχνολογιών επιτήρησης που καταστέλλουν πολίτες διεθνώς. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στην ενεργητική αποτροπή, επιδιώκοντας να καταστήσει το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων απαγορευτικό για ξένους δρώντες. Η αμερικανική κυβέρνηση δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια.
Εκσυγχρονισμός ομοσπονδιακών δικτύων και κρίσιμων υποδομών
Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής αφορά τον εκσυγχρονισμό των ομοσπονδιακών δικτύων μέσω της υιοθέτησης της αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τους προμηθευτές τεχνολογίας, ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα κρατικά συστήματα ασφαλείας. Η στρατηγική υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας σαφή προτεραιότητα σε προϊόντα που κατασκευάζονται εντός των ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται ο αποκλεισμός τεχνολογιών που προέρχονται από χώρες με εχθρικές διαθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εθνικών δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.
Η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών περιλαμβάνει την ενδυνάμωση των τοπικών και φυλετικών αρχών, οι οποίες πλέον καλούνται να λειτουργούν συμπληρωματικά στις εθνικές προσπάθειες κυβερνοασφάλειας της κυβέρνησης. Το κείμενο αναφέρει ότι στόχος είναι η άρνηση της αρχικής πρόσβασης στους αντιπάλους και η διασφάλιση της ταχείας ανάκαμψης των συστημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιου περιστατικού. Στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών, η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των κέντρων δεδομένων, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας. Η προστασία αυτών των εγκαταστάσεων θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς οι τοπικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το κόστος των πόρων και τη γεωγραφική τους θέση αυξάνονται σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.
Αντιδράσεις πολιτικών και μέτρα κατά εγκλήματος
Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ δίνει ρητή εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει προτεραιότητα στη δίωξη του κυβερνοεγκλήματος. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να επανεξετάσουν τα εργαλεία τους για την καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στον ψηφιακό χώρο με υποστήριξη ξένων δυνάμεων. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ανάσχεση δικτύων που εκμεταλλεύονται πολίτες μέσω του ψηφιακού εκβιασμού και απάτης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να σταματήσει την οικονομική αιμορραγία που προκαλούν αυτές οι δραστηριότητες στην αμερικανική οικονομία.